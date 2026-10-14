Las autoridades escucharon las quejas y sugerencias del estudiantado. Foto: MPPC.
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Min Cultura y estudiantes instalarán mesas de trabajo en Unearte

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El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), acordaron instalar mesas de trabajo conjuntas entre autoridades, funcionarios y estudiantes para fortalecer la formación artística en la institución y resolver debilidades en su funcionamiento e infraestructura.

La medida se concretó tras una reunión en la Cinemateca Nacional encabezada por el ministro Alejandro López y voceros de los Centros de Estudio y Creación Artística (CECA)Armando Reverón, Modesta Bor, Aquiles Nazoa y Maracay, quienes expusieron las principales problemáticas operativas y formativas que afectan a la comunidad universitaria.

El encuentro se realizó en la sala de la Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes.

A partir de los planteamientos estudiantiles, la cartera ministerial priorizó cuatro áreas de acción inmediata: control de estudios, infraestructura, oferta académica y contraloría estudiantil.

El ministro López anunció la creación de una comisión de seguimiento que sesionará semanalmente junto a la rectoría y los delegados de cada CECA, al tiempo que exhortó a los jóvenes a organizarse bajo el principio de corresponsabilidad para consolidar estándares de calidad sostenibles para las futuras generaciones.

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