«Muñequita linda» llega a las salas de cine en 2027

“Muñequita Linda”, el último largometraje del maestro del cine venezolano Román Chalbaud, fallecido el 12 de septiembre de 2023, será distribuido por Amazonia Films y se estrenará en salas nacionales en 2027.

Así se informó mediante una nota de prensa de la distribuidora, tras la firma del contrato entre su presidente, Vladimir Sosa Sarabia, y Pily Galán, representante del filme, cuyo guion fue escrito por Luis Britto García.

La obra realizará un recorrido previo por festivales, con citas confirmadas para este año en el Festival de Cine de Trujillo, el Festival de Cine de Caricuao y el Festival del Cine Venezolano, a celebrarse en Margarita, estado Nueva Esparta.

“Muñequita Linda”, protagonizada por Emiliana Carvallo y Egon Ilka, es una historia de amor marcada por la conspiración política y la presencia de un asesino en serie.

Galán afirmó que el equipo realizador de la película concretó la posproducción, sin la presencia física del maestro, y la terminó según sus lineamientos para “rendirle un merecido homenaje”.

Por otra parte, Sosa Sarabia dijo: “Asumir la distribución de la obra póstuma del maestro Román Chalbaud es un honor y una gran responsabilidad. De alguna manera nos convierte en custodios de sus derechos autorales y patrimoniales”.

“Esperamos que el público acompañe la película. El maestro Román merece ser homenajeado no solo por el sector cinematográfico, sino por todo el pueblo venezolano, al que tantas veces retrató, mostró y narró en sus obras”, concluyó.