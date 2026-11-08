“Muñequita linda”: valentía y ternura

Toda la obra cinematográfica de Román Chalbaud tiene la cualidad de estar en sintonía con nuestro presente. “Muñequita linda”, su película póstuma, reivindica a la mujer como sujeto indispensable en la sociedad: víctima del poder que la oprime, pero también como un agente activo que resiste y lucha con valentía y ternura.



Hay una mirada de la feminidad y el feminismo sobre la historia que nos traslada a su protagonista, Daniela (Emiliana Caravallo), una chica casera e introvertida que sufrirá una serie de infortunios tras enamorarse de Emilio (Egon Ilka), un joven perteneciente a la clase alta que le brinda su apoyo.



El periplo de Daniela comienza cuando su prima Theresa (Anaís Maucó) —quien mantiene una relación emocional con Finol (Ricardo Ceballos), un hombre vinculado a la política— la invita a una fiesta que resulta ser una reunión política para anunciar una candidatura presidencial que culmina en un sabotaje.



Es en ese mundo, donde cada individuo desconfía del otro, en el que la protagonista conoce a Emilio.



Otra ramificación de la historia es la aparición de un asesino de mujeres que se mantiene en el anonimato, y cuyo velo busca ser descorrido tanto por funcionarios policiales como por una periodista de investigación, Marilú (Aimeth Landaeta), una mujer que no le teme a la muerte y que denuncia el poder del patriarcado.



Theresa es otra de las mujeres que refleja el brío; es maestra de escuela y, a su vez, una insurgente.



El director de la icónica cinta “El pez que fuma” (1977) vuelve a mostrar su maestría, sobre todo al regalar planos como el de Daniela pintándose los labios, una mezcla de inocencia, erotismo e incluso simbología con el Ánima sola, cuya leyenda de origen católico cuenta que fue una mujer que sufre el purgatorio tras no poder ofrecer agua a Jesús durante el Viacrucis por miedo a los soldados romanos.



El relato está construido bajo una estética parecida al melodrama de las telenovelas; sin embargo, el estilo chalbaudiano irrumpe para generar escenas de ensueño como la aparición de la madre de Daniela, interpretada por la actriz Francis Rueda.



Esta obra concluye la filmografía de 22 largometrajes de Chalbaud a través de uno de sus personajes más queridos: una muñequita linda que, tras atravesar una odisea de desamor y el acecho constante de la muerte, encuentra en el poder de su propia decisión la valentía para regalarnos, en el plano final, una sonrisa de auténtica resistencia y fortaleza.

Emiliana Carvallo junto a Román Chalbaud. Foto IG @emilianacarvallo

Estreno y otros datos de interés

Amazonia Films, su distribuidora, anunció que la película se estrenará en 2027. Actualmente está iniciando su recorrido por festivales de cine.



Tras la muerte de Chalbaud en 2023, el equipo realizador, Para Ya Proyectos, culminó la posproducción de la cinta.



Luis Britto García es el guionista y está basada libremente en su obra de teatro del mismo nombre.



“Muñequita linda” tuvo una función especial el pasado 10 de octubre en la sala de la Cinemateca del Museo de Bellas Artes.