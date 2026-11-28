Los amantes del arte y visitantes en general ahora podrán volver a disfrutar de las salas del Museo de Bellas Artes de Caracas tras la reapertura de sus espacios expositivos, de martes a viernes, de 9 am a 5 pm, y los fines de semana entre las 10 am y las 4 pm.

Este recinto cultural, ubicado en la Plaza de los Museos, es de entrada libre para toda la familia.



Cabe destacar que esta gran noticia llegó con la inauguración de la exposición titulada “UNTXS: una colección”, integrada por piezas patrimoniales de destacados artistas nacionales e internacionales de distintas épocas.

Mary Pemjean, directora ejecutiva de la Fundación Museos Nacionales, expresó su satisfacción por este acontecimiento. “¡Qué alegría volver a disfrutar del encuentro de la gente!”, afirmó Pemjean en redes sociales, y destacó la importante colección que tiene la fundación.



También es importante resaltar que en el mismo espacio se encuentra la sala de la Cinemateca, que tras los sismos del 24 de junio se mantuvo sin actividad por el estado de emergencia nacional, hasta abrir sus salas regionales y de la capital desde el 15 de julio.