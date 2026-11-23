Con una de las obras más célebres del mundo orquestal, la “Sinfonía fantástica, Op. 14”, del compositor francés Héctor Berlioz, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas (OSMC) cierra su temporada anual el próximo domingo 29 de noviembre a las 11 am en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV).



Bajo la consigna “¡Volvemos a casa!”, este ciclo también marca la culminación exitosa del primer año del maestro venezolano Daniel Gil como director artístico de la institución.



Este regreso a una de las salas más emblemáticas de Venezuela está enmarcado además en los 46 años de la OSMC, agrupación orquestal que ya ha destacado con presentaciones, por mencionar el evento realizado en la Asociación Cultural Humboldt junto a la Embajada de Francia, mediante el ciclo “Del barroco al impresionismo”.



Entre otros momentos históricos está la participación de la OSMC en la Sala José Félix Ribas durante el 2.º Ciclo Orquestal de Caracas. La audiencia quedó cautivada con la dirección de Gil junto a Arnaldo Pizzolante y Sadao Muraki, y culminando su participación con el director invitado Joshua Dos Santos y el solista Germán Domador.



Posteriormente, la agrupación conquistó al público con funciones agotadas de la Sinfonía N.º 2 resurrección de Gustav Mahler en homenaje al maestro Rodolfo Saglimbeni, en la Sala José Félix Ribas y el Teatro Municipal de Caracas, además de una elogiada gala de Cuadros de una exposición bajo la batuta de la directora invitada Victhoria Pérez y el violista Víctor Guerrero.



Por otra parte, la orquesta tuvo su proyección internacional gracias a la dirección de Gil, que fue anunciado como director invitado para liderar la gira de Año Nuevo 2027 de la Orquesta Sinfónica Real de Viena por diversas ciudades de China.



La OSMC es una agrupación que ha acercado la música académica y popular a todos los sectores del país. La entredas para el concierto están a la venta en taquillas de Cinex y en liveritickets.com.