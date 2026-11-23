Una crítica a la intelectualidad de escritorio, “que anda enterrando a Venezuela desde la burocracia”, formuló el Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Ángel Pérez Pirela, durante la presentación del libro «Leer con el Libertador», obra que recoge la experiencia de la aplicación del Plan Nacional de Lectura impulsado en los campamentos transitorios activados tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.



Advirtió que era una crítica que nunca había hecho desde su cargo, reprochando a los que se han dedicado a decir que en el país no hay soberanía: «aquí hay soberanía para rato” sentenció, agregando que “este plan de lectura muestra el carácter no solamente revolucionario, sino también el carácter de resistencia, porque leer es resistir, porque leer es renacer” como dice el lema de la feria.



“Nosotros hemos presentado muchos libros a lo largo de la Filven y otras instancias internacionales y me atrevo a decir que esta es una de las presentaciones más bellas, más emotivas que hemos hecho porque nace desde el sufrimiento. No olvidemos que este libro nace después del doblete sísmico”, resaltó Pérez Pirela.

Broche de oro

El pasado lunes lunes cerró con broche de oro la fiesta cultural por excelencia del país, dejando como saldo la emoción de los encuentros, homenajes, las presentaciones y bautizos de libros, innumerable actividades de entretenimiento para niños, jóvenes y adultos y la esperanza sembrada en el renacer del país.