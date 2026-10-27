Pragmáticos y arraigados: jóvenes de El Valle y Coche confían en la mejora económica, rechazan la agresión extranjera y planean quedarse en el país

Los jóvenes de El Valle y Coche, en el suroeste de Caracas, no se identifican con los relatos político-partidistas, pero tienen una idea clara de lo que quieren: quedarse en el país, estudiar o aprender un oficio, tener casa y negocio propios, y vivir en un barrio más seguro y mejor iluminado. Así lo plantea el estudio Venezuela, futuro y política desde lo local, elaborado por la Fundación Parque Cultural Tiuna El Fuerte dentro de su Línea de Estudios Sociales Cualitativos y presentado a partir del trabajo del equipo de sociólogos Ociel Alí López y Edith Pineda Arvelo.

La investigación se pregunta qué significa ser joven hoy en Venezuela y cómo piensan los muchachos de una zona popular sobre sus comunidades, el país, el Estado y el mundo político. Se desarrolló con el objetivo de identificar códigos y referencias concretas que permitan diseñar estrategias de desarrollo local a partir de las expectativas de recuperación de la juventud.

El trabajo de campo se realizó entre marzo y abril de 2026 y consistió en 8 entrevistas grupales y 6 entrevistas individuales a profundidad con 41 jóvenes de entre 16 y 25 años: 32 de El Valle (77,5 %) y 9 de Coche (22,5 %). Las conversaciones no se llevaron a oficinas o salones, sino a los espacios cotidianos de los entrevistados, como canchas, aceras, casas, platabandas y escaleras, bajo una técnica etnográfica. Se recorrieron 14 microterritorios: el Barrio El 70, Calle 7, Los Jardines, 5 de Julio, Longaray, Calderón Parte alta, San Andrés Barrio Cañicito, San Andrés La Cuadra, San Antonio, Las Casitas, Urbanización Radio Caracas, El Estanque y el Mercado de Coche.

La muestra es variada: estudiantes universitarios (30,5 %), jóvenes del comercio informal (11,9 %), desempleados (10,2 %), deportistas y retornados al país (8,5 % cada uno), trabajadores públicos, estudiantes de liceo, jóvenes “transgresores”, caleteros del mercado, evangélicos, policías y participantes de cofradías. Los autores subrayan que priorizaron la profundización sobre la extensión, con la intención de sentar bases para futuras mediciones cuantitativas de mayor alcance.

“El que quiere puede”

Los investigadores resumen ocho grandes hallazgos. Los jóvenes serían pragmáticos, con una identidad construida en torno a significantes como Venezuela, El Valle, Coche, el deporte y el tambor, más que a la narrativa político-institucional, de la que se sienten desconectados. Son independientes y disciplinados: “el que quiere puede” funciona como ética de trabajo. Son también nacionalistas sin ideología, con un rechazo a las acciones extranjeras contra el país que no se traduce en alineamiento partidista, y arraigados: migrar no está en su horizonte.

A ello se suman otros rasgos. Se sienten seguros, pero no protegidos: perciben que el hampa desapareció, pero temen al abuso policial y al sistema de justicia. Tienen fe en la mejora económica, aunque ven amenazado su desarrollo por la inestabilidad monetaria. Describen un efecto ciudad, pues Caracas ofrece distracción y mejores servicios de agua, luz y transporte que el resto del país, lo que refuerza su deseo de quedarse y, según el estudio, anticipa nuevos ciclos de migración interna hacia la capital. Y manifiestan alerta por las drogas, cuya adicción les preocupa.

Amor y miedo

Uno de los giros más llamativos es el de las amenazas en el barrio. Según el informe, el malandreo armado cayó drásticamente en la percepción juvenil y el miedo ya no es a un tiroteo, sino a las drogas y al abuso de autoridad. La policía, a la que algunos llaman “los agricultores” porque con frecuencia siembran evidencia para incriminar a los jóvenes, es vista como extorsionadora, y crece la preocupación por las nuevas drogas: “ahorita hay de todo”.

El estudio concluye que los jóvenes aman su parroquia. La ven moderna y con mejor calidad de vida gracias a nuevos comercios (Farmatodo, Pollos El Dorado, Valle Café) y al Estadio Monumental. Valoran su carácter céntrico, la facilidad para moverse por Caracas y la vida cultural y deportiva: “siempre hay un ambiente”, con torneos de básquet, música y cohesión social. Aspiran a vivir cerca de la avenida por razones de economía y transporte.

Sobre la gestión comunitaria tienen sentimientos encontrados. Los Consejos Comunales y los CLAP reciben valoraciones positivas cuando organizan por WhatsApp, gestionan recursos del Gobierno e involucran a los jóvenes. Sin embargo, surgieron visiones negativas cuando, en algunos casos, “van en guerrilla con la comunidad”. Las mejoras de escaleras, caminerías, canchas y asfaltado se perciben como un “giro bastante drástico positivo”.

Formarse para resolver

En el plano de las aspiraciones predomina la ética del esfuerzo individual: el éxito depende de la disciplina propia y no del Estado, y las metas son vivienda y negocio propios. La universidad se ve como motor de ascenso social, aunque frustran la falta de profesores en bachillerato y el sistema de ingreso. Las carreras más valoradas son comercio exterior, medicina, ingeniería mecánica, bioanálisis y computación. Otros jóvenes prefieren una formación técnica rápida para trabajar por cuenta propia y “no tener un jefe que te explote”.

Respecto de la migración, los investigadores sostienen que en la visión de los jóvenes eso “ya pasó”: ahora proyectan su vida en el país por el alto costo de vida afuera, la xenofobia y la falta de redes. “Aquí si uno trabaja, uno consigue”, resumen.

Desafección y “nacionalismo primario”

En materia política, el estudio recoge que la política da miedo y “pena” tras el 3E, aunque hoy se siente “un poquito de más libertad” que el año pasado. Frases como “uno no podía decir nada”, “prefiero mantenerme al margen” o “la política ya no es tema de conversación” ilustran la desafección. Hacia el Gobierno, la actitud es una mezcla de rechazo y esperanza: se rechaza la política institucional, pero se confía en la mejora económica que traiga unificación cambiaria y mejores servicios. La oposición aparece como ausente, sin presencia organizativa en el territorio y con liderazgos que “aparecen y desaparecen”.

De la institucionalidad piden lo básico: que funcionen la salud y la educación, y una justicia que no discrimine ni se venda, donde “el billete (no lo) mate todo”.

Los investigadores identifican un nacionalismo primario que rechaza a Estados Unidos y a Donald Trump como un “ente ajeno interesado solo en nuestros recursos”. Uno de los testimonios destacados sostiene que Trump “no puede sentirse dueño de un país donde no nació ni ha conocido”. El gran factor de unión sería, en cambio, el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de 2026, descrito por los jóvenes como “un bochinche de unión”.

El estudio invita a desarrollar investigaciones profundas, tanto cualitativas como cuantitativas, sobre los imaginarios juveniles, que permitan repensar políticas públicas y comprender las maneras de asignar sentido a la realidad por parte de la generación que emerge de la crisis con la vista puesta en el futuro.