Premio Planeta: ¿literatura o negocio?

Hoy en día, el mundo literario está dentro de un debate que resuena en las redes sociales. Numerosos comentarios señalan cómo el Premio Planeta de Novela se ha convertido en una vitrina para figuras mediáticas y celebridades que garantizan tanto influencia social como un éxito de ventas masivo para la editorial española, provocando que el certamen sea percibido, con frecuencia, como un premio amañado.



Sucesivamente se ha visto rechazo ante la premiación de algunos escritores. El caso más reciente ocurrió al dar como ganadora en su edición aniversario número 75 a Isabel Allende.



La autora de la famosa novela “La casa de los espíritus” (1982) concursó con una secuela de su icónica historia de realismo mágico, titulada “La hora antes del alba”.



El conflicto principal radica en la poca credibilidad del jurado, al sostener que ignoraba la identidad de la escritora de 84 años por usar seudónimo. Resulta difícil creer que no reconocieran a Allende, dado su estilo marcadamente personal y tratándose nada menos que de la continuación de su obra más emblemática.



La otra capa del asunto es que la autora, tras esta victoria, publicará un título prometedor que será un éxito de ventas asegurado para la Editorial Planeta debido a las cláusulas del premio. Esto implica su separación de la vinculación histórica de 40 años que mantenía con Penguin Random House, compañía que recibió con sorpresa la nueva relación de la chilena con la empresa fundada en 1949 en España.

Sin embargo, en un comunicado afirmaron que respetaron la decisión y le desearon “todo lo mejor”.



En este artículo no se analiza la calidad literaria de Allende, escritora de consolidada trayectoria, sino la visión crítica que existe sobre el certamen del Grupo Planeta, percibido como una maquinaria para generar superventas más que como un impulso para el ganador; un autor emergente que, al no poder dedicarse de lleno a la literatura, encontraría en el millón de euros del galardón (cifra comparable al que otorga el Premio Nobel de Literatura) la prosperidad necesaria para lograrlo.



A esto se suma el conflicto entre editoriales. Ocurre, por ejemplo, cuando el exitoso escritor Javier Cercas ganó el Premio Planeta en 2019 dejando Random House, aunque volvió en 2025. Esta pelea entre editoriales se repite al fichar autores célebres que aseguran ventas, reduciendo el mundo intelectual al burdo negocio comercial.

Otros casos polémicos

Juan del Val, famoso en España por su faceta de tertuliano en el programa de televisión El Hormiguero, resultó ganador del Premio Planeta en 2025 con “Vera, una historia de amor”. A pesar de las críticas negativas recibidas por esta obra, medios señalan que el título fue uno de los libros del certamen más vendidos en sus primeros cinco días en las librerías españolas.



Han sido premiadas otras figuras mediáticas como Boris Izaguirre, Sonsoles Ónega y Sandra Barneda.