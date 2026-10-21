Presentan el libro «José Gregorio Hernández: científico humanista» este 23 de octubre en la UCV

Los devotos y lectores de la obra del “Médico de los pobres” tienen una cita especial este viernes 23 de octubre a las 10 am en la presentación del libro “José Gregorio Hernández: científico humanista”, de Francis Arguinzones Lugo, que se realizará en la Biblioteca Central de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas.



El evento literario contará con las palabras del profesor Miguel Ángel Contreras Natera, y además incluirá un foro integrado por los investigadores Carlos Ortiz, con la ponencia “JGH el filósofo”, y María Isabel Giacopini, con la exposición “JGH investigador impulsor de la bioética”, junto a la autora Arguinzones Lugo.



Al finalizar la actividad se entregarán credenciales y ejemplares de este título, publicado por el Fondo Editorial del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología de Venezuela, el cual fue galardonado recientemente en la categoría Investigación del Premio Aníbal Nazoa 2026, que organiza la Fundación Movimiento Periodismo Necesario.



Según la sinopsis de “José Gregorio Hernández: científico humanista”, se trata de una obra que ofrece “el panorama más terrenal” del médico, docente e investigador que fue canonizado por la Iglesia Católica el 19 de octubre de 2025, a quien el pueblo venezolano ya había hecho santo mucho antes.



Arguinzones Lugo es docente universitaria, poeta y ensayista, y ha publicado libros, artículos científicos y capítulos de obras nacionales e internacionales.