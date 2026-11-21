“Luz inextinguible, homenaje a la memoria de Juan Miguel Díaz Ferrer (1950-2026)”, fue el emotivo homenaje que recibió el intelectual y docente fallecido en junio de este año, por parte de la Embajada de la Federación de Rusia en Venezuela ayer en medio de la Filven 2026.



El evento, encabezado por el embajador Sergey Mélik-Bagdasárov, quien estuvo acompañado por su homólogo cubano, Jorge Luis Mayo Fernández, entre otras personalidades, fue la excusa para bautizar una edición bibliográfica dedicada a las publicaciones periódicas que realizó el experto rusófilo cubano-venezolano, desde 2023 hasta 2026 en las páginas de opinión del diario Últimas Noticias.

Tres años de sesudos análisis de la geopolítica.

El diplomático ruso destacó la trayectoria del homenajeado como un “destacado rusista y un verdadero amigo de Rusia”, subrayando que su entrega profesional y sus escritos semanales en el diario Últimas Noticias trascendieron lo académico para convertirse en un puente cultural. “La palabra escrita tiene precisamente esta capacidad: trascender la vida de su autor y convertirse en parte del patrimonio intelectual de quienes vienen después”, expresó.



Por su parte, el embajador cubano, Jorge Mayo, resaltó el origen y la dimensión internacionalista de Díaz Ferrer, a quien definió como “el fruto de cientos y cientos de cubanos que durante muchísimo tiempo fueron recibidos con las manos abiertas por el hermano pueblo ruso”, afirmando que en tierra venezolana actuó como “un soldado de las ideas”.

Asimismo, la periodista, historiadora y presidenta de La Radio del Sur, Nieves Valdez, rememoró la faceta docente y divulgativa del profesor en espacios radiales y académicos, haciendo un llamado a continuar su labor al frente del Movimiento Internacional de Rusófilos. “Es un compromiso también para nosotros seguir ese legado, defender ese legado”, puntualizó Valdez.



Los chamos cuentan

El escritor, poeta y columnista del diario Últimas Noticias, Gabriel Saldivia, presentó el 15 de noviembre pasado en el Pabellón Infantil de la Filven 2026 su libro «Vacaciones con mi abuela», una edición especial para colorear ilustrada por Ian Laprea y publicada por la Fundación Editorial El Perro y la Rana, que estará disponible en la red de Librerías del Sur.

Se trata de una edición para colorear.

El autor explica que su cuento tiene un carácter autobiográfico en el que rememora su infancia a los siete u ocho años, cuando emprendió un viaje desde El Tocuyo, pasando por los valles de Quíbor y Barquisimeto, hasta vivir “el gran evento” de conocer por primera vez las playas de Chichiriviche junto a su abuela de origen libanés. Durante este recorrido familiar, la narración entrelaza anécdotas de sus vivencias, menciones al terremoto de El Tocuyo de 1950 y relatos sobre la gastronomía y las tradiciones de la cultura árabe, elementos que Saldivia resume señalando que “la abuela cuenta historias interesantísimas” que dan vida a este relato infantil.