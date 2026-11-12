Sonidos de Venezuela vibrarán en la UCV

La Orquesta Sinfónica Venezuela (OSV) y el Ensamble Gurrufío se unirán en un concierto inédito titulado “Así suena Venezuela”, programado para este domingo 15 de noviembre desde las 11:15 am en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

El espectáculo junta a dos agrupaciones pioneras de la música nacional: la OSV, primera orquesta sinfónica del país creada hace 96 años por el maestro Vicente Emilio Sojo, y el Ensamble Gurrufío, conjunto con más de cuatro décadas de trayectoria en la fusión de los ritmos de raíz tradicional.



El evento es impulsado por Amigos Sinfónicos y un porcentaje de los ingresos por taquilla se destinará a contribuir en la reconstrucción de La Guaira tras los terremotos ocurridos en junio pasado. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma digital Liveri y en las taquillas del recinto universitario.



Reivindicar lo nuestro

Sobre el encuentro entre el formato sinfónico y el popular, el director de la Sinfónica Venezuela, Aquiles Hernández, afirmó que “hacer esto es reivindicarnos con lo nuestro” y destacó el impacto histórico de sus invitados al señalar que “la música venezolana se puede medir antes y después de Gurrufío”. Hernández también expresó el entusiasmo de los 68 músicos de la orquesta que estarán en escena: “nos sentimos muy honrados, orgullosos y felices de poder reencontrarnos”.

El repertorio incluirá arreglos de los maestros Paul Desenne y Vinicio Ludovic para piezas como «Maroa» y «Apure en un viaje», además de una suite de Aldemaro Romero, temas navideños y el repertorio que ya interpretó el Ensamble junto a la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho en un disco antológico de 1999, que incluyó piezas esenciales como «Ojo Color de los Pozos», «Destellos de amor», «Ay compae» y «Pajarillo», entre muchos otros.



La vida con maracas

El virtuoso maraquero, Juan Ernesto Laya, regresó al país para participar en esta presentación especial y manifestó su emoción por el propósito social del recital.



Desarrolla actualmente una labor pedagógica y de difusión de la música venezolana desde Miami, Estados Unidos, mediante su proyecto Laya Academy, un método digital para alumnos de distintas partes del mundo.



Respecto a las nuevas generaciones de intérpretes nacionales, el músico comentó: “Si de algo estoy orgulloso de mi país es de toda esta nueva camada de músicos que han surgido”. Añadió que siempre aconseja a los jóvenes estudiar a los referentes tradicionales porque “uno puede estar por el mundo, pero las raíces son vitales”.



Le acompañará en tarima el resto del Ensamble, algunos de los músicos más importantes del país: Luis Julio Toro (flauta), Cheo Hurtado (cuatro) y David Peña (contrabajo), además de la participación especial de María José Castejón en las maracas y Orlando “el Chino” Reyes en el arpa.