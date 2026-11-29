El Teatro Jacobo Ramírez de San Felipe recibió este sábado a un emotivo y nutrido público durante el concierto «Venezuela Esperanza que Renace», una iniciativa cultural que fusiona la tradición ancestral del país con el talento del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

La presentación se desarrolló en el marco de las actividades impulsadas por la Gran Misión “Viva Venezuela Mi Patria Querida”, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el sistema de Orquestas.

La velada artística, que contó con el respaldo del gobernador del estado Yaracuy, Leonardo Intoci, ofreció un repertorio nacionalista mediante las presentaciones de la agrupación Luango y la Orquesta Metropolitana de la entidad. Ambas agrupaciones conectaron las raíces tradicionales patrias con arreglos sinfónicos para dar continuidad al ciclo de recitales navideños en la región.

Este espectáculo, al igual que las ediciones anteriores, fue coordinado por el coordinador nacional de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, el poeta Tarek William Saab, junto a su equipo de trabajo procedente de Caracas. La delegación estuvo acompañada por la secretaria general de Gobierno, Lenyis Martínez, la autoridad única de Cultura en Yaracuy, Josué Rivas, y demás autoridades regionales.

La velada artística ofreció un repertorio nacionalista mediante las presentaciones de la agrupación Luango y la Orquesta Metropolitana de la entidad

El coordinador nacional de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida resaltó la trascendencia de esta jornada, la cual cumple una instrucción dictada por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, para rendir homenaje a las víctimas del terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.

Exitoso balance

El poeta Tarek William Saab destacó el positivo balance alcanzado por esta gira artística: «Comenzamos el 24 de octubre en La Guaira, luego estuvimos el 31 de octubre en Los Teques, Miranda, el 7 de noviembre en Valencia, Carabobo, el 12 de noviembre en el Cuartel San Carlos en Caracas y este 28 de noviembre en Yaracuy, cumpliendo esa ruta de esperanza, de fe, porque la cultura en todas sus artes une siempre a nuestro pueblo y resalta la identidad nacional«.