Tarek William Saab: la tradición popular y el Sistema de Orquestas se unieron en La Guaira

Con una especial jornada musical y cultural, este sábado 24 de octubre se llevó a cabo el concierto «Venezuela Esperanza que Renace» en el Teatro Pedro Elías Gutiérrez de La Guaira, bajo el lema «una nación, una música, una nueva esperanza» .

El evento estuvo organizado conjuntamente por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, El Sistema (Fundación Musical Simón Bolívar), la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida y la Alcaldía del Municipio Vargas.

En el cartel del evento destacó el talento local y la tradición musical guaireña con las presentaciones del Ensamble Afrocosta, Naiguatá y su Folklore, y los Niños y Jóvenes del Centro de Formación Cultural Voces Risueñas de Carayaca.

Tarek William Saab destacó que la actividad constituyó el primer concierto que fusiona las actividades artísticas de la Gran Misión Viva Venezuela con el Sistema Nacional de Orquestas y agrupaciones infantiles locales. Según señaló el jefe de la Misió, que este evento responde a una instrucción de la presidenta Delcy Rodríguez para brindar un «canto de esperanza, fe y música» a las familias afectadas por el terremoto ocurrido hace exactamente cuatro meses.

Gira nacional hacia el cierre de año

Por su parte, el Ministro de Cultura, Alejandro López, quien estuvo junto a su equipo presente en el evento, señaló: » que esta presentación marca el inicio de una gira nacional de conciertos que se realizará todos los sábados en las ciudades capitales de los estados afectados por el sismo, teniendo como norte de la Gran Mision Viva Venezuela, el rescate de la venezolaneidad».

Estas actividades se extenderán a Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Yaracuy y el Distrito Capital. La programación cultural culminará en el mes de diciembre con dos grandes eventos centrales: el pregón navideño y un homenaje a Simón Díaz.