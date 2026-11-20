Con el título SOÑANDO EL LARGO VIAJE ( 1984-2024 ) del sello Universidad Estatal de San Petersburgo, el poeta venezolano Tarek William Saab compartirá en un conversatorio de su antología poética traducida al ruso el año pasado, junto al Embajador de Rusia en Venezuela Sergey Mélik-Bagdasárov: dicha edición hace una selección de los poemarios publicados por Saab en la década de los 80′ hasta el 2024.

Esta obra literaria de Tarek Willliam Saab, que ha circulado en varias bibliotecas de San Petersburgo y Moscú, fue traducida por Boris Kovalev Profesor Asistente del Departamento de Filología Románica de la Universidad Estatal de San Petersburgo y miembro de la Unión de Escritores de Rusia, expresando que «Tarek William Saab (1962), es un poeta arraigado en las tradiciones del modernismo *latinoamericano, donde sus poemas abordan la lucha incansable del hombre contra los elementos, el caos del mundo y la soledad universal, contra las adversidades y el dolor milenario: A través de un uso brillante, conmovedor y emotivo del verso libre, Saab refleja el intento de hallar el amor, la felicidad y la paz: pero el hogar se convierte en el camino hacia él, y el mejor medio para combatir el aislamiento global es la poesía misma»

Esta edición recopila por vez primera una colección de poemas de Tarek William Saab en ruso, resaltando que libro está dirigido a una amplia gama de lectores.

Tarek William Saab es un poeta de reconocida trayectoria dentro y fuera de Venezuela: su compromiso intelectual ha alcanzado 45 años de vida literaria con el trascendental hito de su impactante edición de su Poesía Reunida ( Monte Ávila Latinoamericana ) presentada el pasado 14 de noviembre en la FILVEN, la cual suma junto a otros géneros 17 libros publicados que alcanzan 37 ediciones diferentes realizadas en México, Cuba, El Salvador, Colombia, Argentina, Siria, Rusia, Italia, Egipto, China y Bulgaria, traducidos a 5 idiomas y galardonados en siete certámenes poéticos nacionales, además del Premio Internacional Foro Joven Literatura y Compromiso (España, febrero, 1993): lo cual lo consagra como uno de los poetas más representativos de su generación y de la poesía latinoamericana actual, refiere la nota de prensa.

Su creación poética ha marcado rigurosos estudios de importantes académicos e intelectuales nacionales e internacionales, entre los que destacan los libros de ensayos de Gabriel Jiménez Emán y Alberto Jiménez Ure.