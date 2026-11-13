Tarek William Saab presenta toda su poesía reunida en la Filven 2026

Con el sugestivo título Todos mis poemas ( 1984-2026) del sello editorial Monte Ávila Editores, el poeta venezolano Tarek William Saab bautizará su más reciente obra literaria que reúne sus poemarios editados en la década de los 80′ hasta sus versos inéditos del año 2026.

Dicho acto se realizará el sábado a las 3:00 pm en el Salón Filven de la GAN con la participación de los prestigiosos intelectuales Alejandro López (Ministro de Cultura), Cosimo Mandrillo (director de Monte Ávila), Gabriel Jiménez Emán, Maribel Prieto y Raúl Cazal.

Tarek William Saab es un poeta de reconocida trayectoria dentro y fuera de Venezuela: su compromiso intelectual ha alcanzado 45 años de vida literaria con el trascendental hito de esta impactante edición de su Poesía Reunida la cual suma, junto a otros géneros, 17 libros publicados, entre los que destacan: «Los ríos de la ira» (1987); «El hacha de los santos» (1992); «Príncipe de lluvia y duelo»

(1992); «Cielo a media asta» (2000); ‘Los niños del infortunio» (2006); «Memorias de Gulan Rubani» (2007); «Hoguera de una adolescencia intemporal» (2022) y «Un tren viaja al cielo de la medianoche» (2025), entre otros, que alcanzan 37 ediciones diferentes realizadas en México, Cuba, El Salvador, Colombia, Argentina, Siria, Rusia, Italia, Egipto, China y Bulgaria, traducidos a 5 idiomas, galardonados en siete certámenes poéticos nacionales, además del Premio Internacional Foro Joven Literatura y Compromiso (España, febrero, 1993), lo cual lo consagran como uno de los poetas más representativos de su generación y de la poesía latinoamericana actual.

Su creación poética ha marcado rigurosos estudios de importantes académicos e intelectuales nacionales e internacionales, entre ellas la obra El verbo alucinante» de Tarek William Saab», escrita por Gabriel Jiménez Emán (Monte Ávila Editores) que será presentada el domingo 15 de noviembre a las 3 pm. en la GAN.