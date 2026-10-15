Víctor Morles lleva sus «Recreaciones» a Los Galpones

El próximo domingo 18 de octubre, a las 11:30 am, el Galpón 17 del Centro de Arte Los Galpones (en Los Chorros, Caracas) será el escenario del reencuentro de Víctor Morles con el público capitalino a través de su espectáculo solista «Recreaciones».

Tras recorrer plazas internacionales como Bogotá, Ciudad de México y Madrid, el pianista, compositor y productor venezolano regresa a la ciudad con una propuesta que nació en 2017 en el Teatro Teresa Carreño y que desafía las convenciones del instrumento. Lejos del recital de salón o de la nostalgia de museo, Morles asume la música como un territorio vivo donde recordar es también reinventar, dialogando en escena con la poesía, lo visual y la danza junto a artistas invitados. Participarán Andrés Rodríguez y Cacica Honta, junto a los bailadores tradicionales Merly Martínez y Carlos Torrealba, integrantes de la Escuela de Saberes de Miranda. La dimensión visual incorpora además una colaboración con África Caribe Venezuela y el artista multifacético Tupac Catuche, autor de los lienzos que acompañan el nuevo proyecto discográfico de Morles.

Un clásico contemporáneo.

La figura de Víctor Morles representa un puente indispensable entre la devoción por la raíz y la audacia de la experimentación contemporánea. En el teclado, el músico no se limita a versionar literalmente las formas tradicionales, sino que desentraña las síncopas del joropo tuyero y llanero, las cadencias del merengue caraqueño, el lirismo del vals y la fuerza percusiva de la herencia afrovenezolana para cruzarlas con armonías abiertas, pasajes electroacústicos y el vértigo de la improvisación en tiempo real. Esta aproximación convierte al patrimonio sonoro venezolano en un organismo dinámico, capaz de dialogar de tú a tú con las corrientes sonoras globales sin perder su arraigo territorial.

A su vez, esta hondura tradicional se nutre de una sólida trayectoria en la vanguardia pop y el rock nacional, forjada a lo largo de casi tres décadas de carrera. Su huella como tecladista de Desorden Público, su labor en el proyecto solista de Horacio Blanco y la autoría de más de diez producciones discográficas le han otorgado una perspectiva estética singular, donde la energía urbana, la soltura escénica y el desprejuicio del pop dialogan de manera natural con el golpe y la melodía criolla.

Con «Recreaciones», Morles confirma que la vanguardia y la tradición no son caminos opuestos, sino las dos caras de una misma conversación sobre identidad, ritmo y memoria.