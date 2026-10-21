Viva Venezuela rindió homenaje a la cultura cubana y a Fidel



Ayer martes 20 de octubre, los espacios del histórico Cuartel San Carlos sirvieron de escenario para el encuentro organizado por la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, liderada por Tarek William Saab, en una jornada orientada a honrar la idiosincrasia y el espíritu de lucha del pueblo cubano a través de dos hitos fundamentales.

La conmemoración tuvo como eje principal el Día de la Cultura Cubana, fecha patria instaurada para rememorar la gesta de 1868 en Bayamo cuando, tras la toma independentista encabezada por Carlos Manuel de Céspedes, se entonaron por primera vez los versos de La bayamesa, himno que además reivindica el momento en que las raíces, la tradición y el arte se consolidaron como estandarte de identidad y soberanía frente al colonialismo.

En este mismo marco de hermandad, la actividad integró de manera especial el homenaje al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz (1926-2016), para destacar su papel protagónico en las transformaciones sociales, la educación y el impulso cultural de la nación caribeña.

En presencia de los embajadores de Rusia y México y la representante de Nicaragua, parlamentarios y autoridades culturales, Saab subrayó que Fidel entendió temprano que la cultura puede considerarse una tabla de salvación para la humanidad. Así lo puso en práctica durante la revolución, incluso en los momentos más críticos, como la crisis de los misiles, época en la que nació la Casa de las Américas y la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales. Insistió en la particular amistad que tejió con el titán cubano, centrada siempre en la literatura, las artes y la intelectualidad.

El tributo musical y poético realizado en la sede caraqueña de la Gran Misión estuvo encabezado por artistas de la talla de Leonel Ruiz, Elena Gil y el Grupo Madera, entre otros.