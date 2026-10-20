Wisam Alame: el artista que transformó el escenario en un viaje para los sentidos

El pasado viernes 16 de octubre, la escena cultural y gastronómica de Caracas fue testigo de una propuesta de fusión cultural. El cantante Wisam Alame —con más de dos décadas de trayectoria internacional— eligió las instalaciones de Biblos Caracas Restaurant, en Los Palos Grandes, para presentar un formato acústico e íntimo y ofreció a los presentes una experiencia multisensorial.

Con una propuesta concebida desde la fusión de sus raíces venezolanas y su ascendencia líbano-siria, Alame reinterpretó su repertorio con arreglos inéditos acompañados por guitarra española, bajo y la tradicional darbuka. «No es solo venir a cantar, es conectar a través del arte y los sentidos», destacó el intérprete, apuntando a un modelo de espectáculo que conecta tanto a las primeras generaciones como a las comunidades jóvenes interesadas en propuestas de valor intercultural.

Pero el verdadero diferenciador de la noche residió en su formato de maridaje de tres sentidos —música, vista y alta cocina—. Aprovechando el legado culinario de su equipo directivo originario de Maturín (región con una sólida tradición en la gastronomía de Oriente Medio en el país), la chef Angélica Sankary y el equipo del restaurante diseñaron una oferta gastronómica exclusiva que acompañó armónicamente el recorrido sonoro del artista.

Esta clase de iniciativas demuestra cómo los espacios gastronómicos y de entretenimiento en Venezuela apuestan cada vez más por propuestas conceptuales integrales, donde la innovación cultural, la identidad mixta y las experiencias curadas se convierten en el principal motor para captar a un consumidor sofisticado y ávido de nuevas vivencias.