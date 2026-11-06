DatosUN: 54% ha sentido alteraciones en su salud mental al menos una vez

La salud mental dejó de ser un asunto de consulta privada para convertirse en un asunto de política pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó en septiembre de 2025 que más de 1.000 millones de personas viven con algún trastorno de salud mental, que la ansiedad y la depresión son los más comunes entre mujeres y hombres, y que estos trastornos son la segunda causa de discapacidad prolongada en el mundo. El organismo advierte, además, que las mujeres están afectadas de forma desproporcionada.

Los estudios sobre el riesgo a lo largo de la vida amplían la dimensión del problema. Un análisis publicado en 2023 en The Lancet Psychiatry, con datos de encuestas en 29 países, estimó que el 46% de los hombres y el 53% de las mujeres desarrollan al menos un trastorno mental antes de los 75 años. La brecha entre sexos se explica sobre todo por la depresión, cuyo riesgo acumulado es de cerca del 34% en las mujeres frente a cerca del 20% en los hombres, y por los trastornos de ansiedad, con cerca del 31% frente a cerca del 18%.

También se sabe que el malestar suele empezar temprano. Según un metaanálisis de 192 estudios publicado en 2022 en Molecular Psychiatry, alrededor de un tercio de quienes llegan a tener un trastorno mental lo desarrollan antes de los 14 años y dos tercios antes de los 25. Los patrones varían por condición: casi el 80% de quienes tendrán ansiedad social la desarrollan antes de los 18, mientras que la edad mediana de inicio de la depresión va de 26 años, si se miden los primeros síntomas, a 31, si se mide el diagnóstico.

La respuesta de los sistemas de salud no se corresponde con los datos. Según el informe de la OMS, el gasto público en salud mental promedia el 2% del presupuesto total de salud y no ha cambiado desde 2017, y el mundo cuenta con un promedio de 13 trabajadores de salud mental por cada 100.000 habitantes. En América Latina y el Caribe, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estimó que en 2020 el trastorno depresivo mayor aumentó 35% y los trastornos de ansiedad 32% por efecto de la pandemia. La mediana del gasto público en salud mental de la región es del 3% del gasto total en salud, y el 43% de ese gasto se destina a hospitales psiquiátricos centralizados.

DatosUN decidió consultar a la audiencia sobre el tema. Publicamos una encuesta digital en nuestro portal web y redes sociales y entre el lunes 2 y el viernes 6 de noviembre participaron 356 personas. Estos son los resultados.

Consenso

El 97,7% de los encuestados está de acuerdo en que la salud mental es un asunto de prioridad pública: el 83% lo está completamente y el 14,8% está de acuerdo. El 1,1% se muestra neutral y el 1,1% en desacuerdo.

G01 El 97,7% considera la salud mental un asunto de prioridad pública

El 97,7% considera la salud mental un asunto de prioridad pública ¿Consideras que la salud mental es un asunto de prioridad pública? Completamente de acuerdo 0% De acuerdo 0% Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0% En desacuerdo 0% Completamente en desacuerdo 0% Acuerdo 0% Encuesta sobre salud mental · DatosUN · noviembre 2026

El acuerdo no distingue entre sexos ni generaciones: alcanza el 96,5% entre las mujeres y el 98,3% entre los hombres, y supera el 90% en todos los grupos de edad. Lo que cambia es la intensidad: el 85,4% de los hombres está completamente de acuerdo, frente al 77,9% de las mujeres.

Ya lo han vivido

El 54,5% de los encuestados afirma haber vivido alguna alteración significativa en su salud mental a lo largo de su vida: el 27,3% la ha experimentado ocasionalmente, el 16,3% una sola vez y el 11% de forma frecuente o continua.

G02 Más de la mitad ha vivido alguna alteración significativa en su salud mental

Más de la mitad ha vivido alguna alteración significativa en su salud mental A lo largo de tu vida, ¿has sentido o experimentado alguna alteración significativa en tu salud mental? Edad Todos Menos de 40 40-49 50-59 60 o más Sexo Todos Hombre Mujer Restablecer Mostrando: Todos De forma continua o permanente 0% Frecuentemente 0% Ocasionalmente 0% Una sola vez 0% Nunca 0% Alguna alteración 0% Encuesta sobre salud mental · DatosUN · noviembre 2026

La brecha por sexo es la más amplia del estudio. El 73,3% de las mujeres ha vivido alguna alteración, frente al 45,5% de los hombres, una diferencia de 27,8 puntos porcentuales. No se explica por la edad: se mantiene tanto entre quienes tienen menos de 60 años (82% de las mujeres frente a 58,4% de los hombres) como entre quienes tienen 60 o más (61,1% frente a 35,6%).

También hay un gradiente claro por edad: han vivido alguna alteración el 82,8% de los menores de 40 años, el 67,5% de quienes tienen entre 40 y 49, el 60,3% de los de 50 a 59 y el 42,3% de los de 60 o más. Las alteraciones frecuentes o continuas llegan al 34,5% entre los menores de 40, frente al 4,4% entre los mayores de 60.

¿Cuándo empieza? Entre quienes han tenido síntomas, casi la mitad (47,7%) los sintió por primera vez antes de los 30 años: el 20,9% entre los 18 y 29, el 20,3% entre los 12 y 17 y el 6,5% antes de los 12. El 28,8% los experimentó por primera vez entre los 30 y 49 años y el 23,5% a partir de los 50.

G03 Casi la mitad de quienes han tenido síntomas los sintió antes de los 30 años

Casi la mitad de quienes han tenido síntomas los sintió antes de los 30 años Si has experimentado problemas o malestar emocional en tu vida, ¿a qué edad recuerdas haber sentido estos síntomas por primera vez? Antes de los 12 años 0% Entre los 12 y 17 años 0% Entre los 18 y 29 años 0% Entre los 30 y 49 años 0% De 50 años en adelante 0% Antes de los 30 0% Solo quienes han experimentado problemas de salud mental · Encuesta sobre salud mental · DatosUN · noviembre 2026

Entre quienes han percibido síntomas, el 30,8% de las mujeres los sintió antes de los 18 años, frente al 23,9% de los hombres. Estas cifras reflejan lo que cada persona recuerda y no son comparables entre generaciones, porque quienes tienen más años han tenido más tiempo para vivir una primera experiencia.

La carga de todos los días

El 67,4% de los encuestados experimenta de manera recurrente al menos una emoción de malestar. El cansancio o agotamiento mental (34,1%) y el estrés o sensación de sobrecarga (33%) encabezan la lista, seguidos por la tristeza profunda o desesperanza (23,1%), la ansiedad o angustia sin causa aparente (21,2%), la irritabilidad o los cambios severos de humor (21,2%) y el miedo o temor persistente (10,6%). El 32,6% no marca ninguna.

G04 Cansancio y estrés son las emociones que más acompañan el día a día

Cansancio y estrés son las emociones que más acompañan el día a día ¿Cuáles de las siguientes emociones o estados experimentas de manera recurrente en tu día a día? (Puedes marcar una o varias) Edad Todos Menos de 40 40-49 50-59 60 o más Sexo Todos Hombre Mujer Restablecer Mostrando: Todos Cansancio o agotamiento mental 0% Estrés o sensación de sobrecarga 0% Tristeza profunda o desesperanza 0% Ansiedad o angustia sin causa aparente 0% Irritabilidad o cambios severos de humor 0% Miedo o temor persistente 0% Ninguno de los anteriores 0% Encuesta sobre salud mental · DatosUN · noviembre 2026

El malestar suele venir acumulado: el 24,2% de los encuestados marca tres o más emociones y el 11% marca cuatro o más. Las mujeres reportan más que los hombres en casi todas: ansiedad (30,2% frente a 16,9%), estrés (44,2% frente a 27,5%), tristeza (31,4% frente a 19,1%) y miedo (16,3% frente a 7,9%). Con el cansancio (39,5% frente a 31,5%) y la irritabilidad (23,3% frente a 20,2%) las diferencias son menores. El 38,8% de los hombres no marca ninguna emoción, frente al 19,8% de las mujeres.

La mayor diferencia, sin embargo, es generacional. Entre los menores de 40 años, el 72,4% reporta estrés y el 65,5% cansancio, más del triple que entre los mayores de 60 (20,4% y 21,2%). La ansiedad (48,3% frente a 16,8%), la irritabilidad (48,3% frente a 14,6%) y la tristeza (44,8% frente a 12,4%) siguen el mismo patrón. El 41,4% de los menores de 40 acumula cuatro o más emociones, frente al 3,6% de los mayores de 60, y el 3,4% de los más jóvenes no marca ninguna, frente al 46,7% de los mayores de 60.

G10 Entre los menores de 40, el estrés y el cansancio se viven más del triple que entre los mayores de 60

Entre los menores de 40, el estrés y el cansancio se viven más del triple que entre los mayores de 60 ¿Cuáles de las siguientes emociones o estados experimentas de manera recurrente en tu día a día? (Puedes marcar una o varias) Menos de 40 años 60 años o más Estrés o sensación de sobrecarga 0% 0% Cansancio o agotamiento mental 0% 0% Ansiedad o angustia sin causa aparente 0% 0% Irritabilidad o cambios severos de humor 0% 0% Tristeza profunda o desesperanza 0% 0% Miedo o temor persistente 0% 0% Ninguno de los anteriores 0% 0% Encuesta sobre salud mental · DatosUN · noviembre 2026

Animados, pero no todos

En las últimas semanas, el 43,6% de los encuestados se ha sentido animado o muy animado (33% y 10,6%, respectivamente). El 34,5% describe su ánimo como regular o neutro y el 22% se siente desanimado o muy desanimado; el 4,2% está muy desanimado.

G05 El 43,6% se siente animado, pero el 22% está desanimado

El 43,6% se siente animado, pero el 22% está desanimado En las últimas semanas, ¿cuál ha sido tu nivel general de ánimo y vitalidad? Edad Todos Menos de 40 40-49 50-59 60 o más Sexo Todos Hombre Mujer Restablecer Mostrando: Todos Muy alto (Muy animado/a) 0% Alto (Animado/a) 0% Regular / Neutro 0% Bajo (Algo desanimado/a) 0% Muy bajo (Muy desanimado/a) 0% Ánimo alto 0% Ánimo bajo 0% Encuesta sobre salud mental · DatosUN · noviembre 2026

Aquí la brecha por sexo se invierte: el 49,4% de los hombres tiene el ánimo alto o muy alto, frente al 31,4% de las mujeres, de las cuales el 43% elige la opción neutral. Por edad, el ánimo alto es más frecuente entre los mayores de 60 (50,4%) que entre quienes tienen entre 40 y 49 años (25%), el grupo donde el ánimo bajo es más frecuente (32,5%).

El estado de ánimo se relaciona con la experiencia previa: tiene el ánimo bajo el 32,6% de quienes han vivido alguna alteración, frente al 9,2% de quienes nunca la han vivido. Entre quienes marcan al menos una emoción de malestar recurrente, el ánimo bajo llega al 29,8%; entre quienes no marcan ninguna, al 5,8%.

Entre la sospecha y el diagnóstico

El 32,6% de los encuestados tiene un diagnóstico formal (12,9%) o sospecha tener o haber tenido alguna condición sin haberla confirmado (19,7%). El 67,4% nunca ha percibido síntomas ni diagnóstico.

G08 El 32,6% tiene un diagnóstico o sospecha tener una condición de salud mental

El 32,6% tiene un diagnóstico o sospecha tener una condición de salud mental ¿Cuentas con un diagnóstico formal emitido por un profesional de la salud mental? Edad Todos Menos de 40 40-49 50-59 60 o más Sexo Todos Hombre Mujer Restablecer Mostrando: Todos No, nunca he tenido síntomas o diagnóstico 0% No, pero sospecho que tengo o tuve alguna condición 0% Sí 0% Tiene o sospecha 0% Encuesta sobre salud mental · DatosUN · noviembre 2026

La diferencia entre mujeres y hombres está en la sospecha: el 31,4% de las mujeres sospecha una condición sin diagnóstico, frente al 14% de los hombres. El diagnóstico formal es más parecido: 15,1% en las mujeres y 11,8% en los hombres. Por edad, la sospecha es más frecuente entre los menores de 40 (27,6%) y entre quienes tienen 40 a 49 años (35%) que entre los de 50 a 59 (15,5%) y los de 60 o más (15,3%).

El diagnóstico va de la mano de la consulta: el 88,2% de quienes tienen un diagnóstico formal ha acudido a un profesional, frente al 53,8% de quienes sospechan una condición sin diagnóstico.

Los que piden ayuda

El 37,1% de los encuestados ha acudido a un profesional de la salud mental: el 35,6% asistió en el pasado y el 1,5% asiste actualmente. El 45,1% nunca lo ha considerado necesario y el 17,8% querría o ha necesitado ir, pero no ha ido.

G06 El 37,1% ha acudido a un profesional de la salud mental

El 37,1% ha acudido a un profesional de la salud mental ¿Has acudido alguna vez a una consulta con un profesional de la salud mental (psicólogo o psiquiatra)? Edad Todos Menos de 40 40-49 50-59 60 o más Sexo Todos Hombre Mujer Restablecer Mostrando: Todos No, nunca lo he considerado necesario 0% Sí, asistí en el pasado 0% Sí, actualmente estoy asistiendo 0% No, pero me gustaría o lo he necesitado 0% Han consultado 0% Encuesta sobre salud mental · DatosUN · noviembre 2026

Las mujeres consultan más: el 48,8% ha acudido a un profesional, frente al 31,5% de los hombres. Entre los hombres, el 51,7% nunca lo ha considerado necesario; entre las mujeres, el 31,4%. La edad marca otra diferencia: quienes nunca lo han considerado necesario son el 13,8% de los menores de 40, el 37,5% de 40 a 49, el 39,7% de 50 a 59 y el 56,2% de los de 60 o más. En sentido contrario, el 41,4% de los menores de 40 querría o ha necesitado ir sin haber ido, frente al 9,5% de los mayores de 60.

La brecha de atención se ve con más nitidez entre quienes han vivido alguna alteración: el 54,9% ha consultado a un profesional, pero el 45,1% nunca lo ha hecho. Dicho de otro modo, el 26,4% lo necesitó o le habría gustado ir y no fue, y el 18,8% nunca lo ha considerado necesario. Entre quienes nunca han vivido una alteración, el 15,8% también ha consultado.

G07 Entre quienes han vivido una alteración en su salud mental, el 45,1% nunca ha consultado

Entre quienes han vivido una alteración en su salud mental, el 45,1% nunca ha consultado ¿Has acudido alguna vez a una consulta con un profesional de la salud mental (psicólogo o psiquiatra)? Ha consultado 0% No ha ido, pero lo necesitó o le gustaría 0% Nunca lo ha considerado necesario 0% Nunca ha consultado 0% Solo quienes han vivido alguna alteración · Encuesta sobre salud mental · DatosUN · noviembre 2026

Dos realidades

Los datos anteriores se resumen en una brecha que atraviesa casi todas las preguntas. Las mujeres reportan más alteraciones (73,3% frente a 45,5%), consultan más (48,8% frente a 31,5%) y sospechan más una condición sin diagnóstico (31,4% frente a 14%). Los hombres, en cambio, reportan un ánimo alto o muy alto con más frecuencia (49,4% frente a 31,4%) y, entre quienes han vivido una alteración, consultan menos.

G11 Las mujeres reportan más alteraciones de salud mental que los hombres: 73,3% frente a 45,5%

Las mujeres reportan más alteraciones de salud mental que los hombres: 73,3% frente a 45,5% Mujeres Hombres Ha tenido alguna alteración en su salud mental 0% 0% Ha consultado a un profesional 0% 0% Ánimo alto o muy alto 0% 0% Sospecha una condición, sin diagnóstico 0% 0% Encuesta sobre salud mental · DatosUN · noviembre 2026

Un dato ayuda a leer la brecha: el 58,7% de las mujeres que han vivido una alteración ha consultado, frente al 51,9% de los hombres en la misma situación.

Una necesidad

El 97,7% de los encuestados considera necesario que el sistema de salud pública garantice consultas de psicología y psiquiatría gratuitas y accesibles: el 60,6% las considera indispensables y una prioridad alta, y el 37,1%, necesarias. El 1,1% las ve poco necesarias y otro 1,1% no tiene opinión.

G09 El 97,7% considera necesario que el sistema público garantice consultas gratuitas de salud mental

El 97,7% considera necesario que el sistema público garantice consultas gratuitas de salud mental ¿Qué tan necesario consideras que el sistema de salud pública garantice consultas de psicología y psiquiatría gratuitas y accesibles? Indispensable / Prioridad alta 0% Necesario 0% Poco necesario 0% Sin opinión / Indiferente 0% Lo ve necesario 0% Encuesta sobre salud mental · DatosUN · noviembre 2026

El apoyo va más allá de la necesidad personal: entre quienes nunca han considerado necesario acudir a un profesional, el 95,8% respalda que el sistema público garantice esas consultas, y el 49,6% las considera indispensables. La intensidad sí varía un poco entre grupos: consideran la medida indispensable el 65,1% de las mujeres y el 58,4% de los hombres, y el 70% de quienes tienen entre 40 y 49 años frente al 54,7% de los mayores de 60.

Los resultados de la encuesta apuntan en tres direcciones. La primera es un consenso casi unánime: casi todos creen que la salud mental es un asunto de prioridad pública y que el sistema público debe garantizar consultas gratuitas y accesibles. La segunda son las brechas: las mujeres reportan más alteraciones, más emociones de malestar y más sospechas sin confirmar, y los menores de 40 viven con más intensidad el cansancio, el estrés y la ansiedad que los mayores de 60. La tercera es la distancia entre lo que se pide y lo que se ha usado: el 37,1% ha acudido a un profesional, mientras que el 45,1% de quienes han vivido una alteración nunca lo ha hecho.