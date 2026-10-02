DatosUN: 58% está en desacuerdo con el ingreso de mascotas al transporte público

Un video difundido en redes sociales puso en el centro de la conversación pública una pregunta que hasta entonces parecía pasar desapercibida: ¿pueden las mascotas viajar en el transporte público de Caracas? Las imágenes, registradas en la estación Gato Negro del Metro de Caracas, muestran un altercado entre una usuaria que intentó ingresar con su perro en brazos y el personal de la estación, que le impedía el paso. La mujer se negó a seguir las instrucciones de los trabajadores.

De acuerdo con lo que se pudo ver en redes, la usuaria avanzó hacia las escaleras pese a las indicaciones de una trabajadora, quien intentó detenerla y cayó por los escalones tras ser empujada. La usuaria negó haber agredido a la funcionaria. El Metro de Caracas informó que la trabajadora recibió atención médica y acompañamiento legal, y rechazó de manera categórica cualquier acto de agresión, física o verbal, contra su personal.

En un comunicado, la institución reiteró que el ingreso de mascotas al sistema no está permitido, ni a las estaciones ni a los trenes, con la excepción de los animales de asistencia o perros guía debidamente certificados, que deben contar con documentación e identificación vigentes. Argumentó que la medida busca proteger tanto el bienestar de los animales como la seguridad de los pasajeros, pues la alta afluencia de personas, el ruido, el calor y los movimientos bruscos pueden generar estrés, desorientación o incidentes imprevistos.

El episodio abrió un debate que fue más allá del altercado. En redes sociales las reacciones se dividieron, y la discusión pasó rápidamente de lo ocurrido en Gato Negro a una pregunta de fondo: si el transporte público debería admitir animales de compañía y bajo qué condiciones. Es una conversación que invita a mirar también otros espacios cerrados, como tiendas y restaurantes, donde algunos establecimientos han adoptado políticas “pet friendly”. Hasta donde se conoce, Venezuela no cuenta con una normativa nacional sobre estos espacios: las reglas dependen de cada institución, municipio o establecimiento.

A partir de ese debate, DatosUN decidió sondear la opinión de la audiencia sobre el tema. Publicamos una encuesta digital en nuestro portal web y redes sociales y entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre participaron 538 personas. Lo que sigue son los resultados.

No gusta la idea

El ingreso de mascotas al Metro y a otros tipos de transporte público encuentra más resistencia que respaldo: el 58,2% de los encuestados se declara en desacuerdo, frente a un 33,4% que está de acuerdo. El 8,4% restante no se inclina por ninguna de las dos posturas.

La intensidad de las opiniones también pesa. La respuesta más frecuente es el “completamente en desacuerdo”, con 37,2%, una proporción claramente superior a la de quienes están completamente de acuerdo (22,3%). Entre las posturas más moderadas, el 21,1% está en desacuerdo y el 11,1% de acuerdo.

G01 - 58% en desacuerdo con el ingreso de mascotas al transporte público

58% en desacuerdo con el ingreso de mascotas al transporte público ¿Estás de acuerdo en que se pueda ingresar con mascotas al Metro y otros tipos de transporte público? Completamente de acuerdo 0% De acuerdo 0% Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0% En desacuerdo 0% Completamente en desacuerdo 0% De acuerdo En desacuerdo Encuesta sobre acceso de mascotas al transporte público · DatosUN · Octubre 2026

Opiniones divididas

Las políticas “pet friendly” en tiendas y centros comerciales generan la opinión más repartida de los tres espacios consultados. El 46,4% está en desacuerdo y el 38,7% de acuerdo, una diferencia de 7,7 puntos porcentuales, mientras que el 14,9% no toma partido: es la proporción de neutrales más alta de toda la encuesta.

Al observar las respuestas extremas, el equilibrio es casi total: el 22,3% está completamente en desacuerdo y el 21,7% completamente de acuerdo.

G02 - 38% aprueba las políticas “pet friendly” en tiendas y centros comerciales. 46% las desaprueba

38% aprueba las políticas “pet friendly” en tiendas y centros comerciales. 46% las desaprueba ¿Qué opinas sobre las políticas “pet friendly”, que permiten el acceso con mascotas, en espacios como tiendas o centros comerciales? Completamente de acuerdo 0% De acuerdo 0% Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0% En desacuerdo 0% Completamente en desacuerdo 0% De acuerdo En desacuerdo Encuesta sobre acceso de mascotas al transporte público · DatosUN · Octubre 2026

No a la hora de comer

El panorama cambia cuando se trata de restaurantes y otros establecimientos de expendio de alimentos. El 65,9%, casi 2 de cada 3, está en desacuerdo con las políticas “pet friendly” en estos espacios, y solo el 25,1% está de acuerdo: el desacuerdo supera en más del doble al acuerdo.

Casi uno de cada tres encuestados (32,2%) se declara completamente en desacuerdo, mientras que el 9% se mantiene neutral.

G03 - Casi 2 de cada 3 están en desacuerdo con las políticas “pet friendly” en restaurantes

Casi 2 de cada 3 están en desacuerdo con las políticas “pet friendly” en restaurantes ¿Qué opinas sobre las políticas “pet friendly”, que permiten el acceso con mascotas, en restaurantes y otros establecimientos de expendio de alimentos? Completamente de acuerdo 0% De acuerdo 0% Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0% En desacuerdo 0% Completamente en desacuerdo 0% De acuerdo En desacuerdo Encuesta sobre acceso de mascotas al transporte público · DatosUN · Octubre 2026

La comparación entre los tres espacios muestra una gradación clara. El desacuerdo es menor en las tiendas (46,4%), intermedio en el transporte público (58,2%) y mayor en los restaurantes (65,9%): casi 20 puntos porcentuales separan al primero del último. Por el lado del respaldo ocurre lo inverso, con 38,7% en las tiendas, 33,4% en el transporte público y 25,1% en los restaurantes. Dicho de otro modo, los restaurantes generan más rechazo que el propio transporte público. Las cifras de acuerdo y de desacuerdo del gráfico incluyen las respuestas moderadas y las respuestas “completamente”.

G04 - El rechazo a las mascotas es mayor en restaurantes (65,9%) que en el transporte público (58,2%) y en tiendas (46,4%)

El rechazo a las mascotas es mayor en restaurantes (65,9%) que en el transporte público (58,2%) y en tiendas (46,4%) Dato derivado de las preguntas sobre el ingreso de mascotas al transporte público, tiendas y restaurantes En desacuerdo De acuerdo Restaurantes 0% 0% Transporte público 0% 0% Tiendas y centros comerciales 0% 0% Encuesta sobre acceso de mascotas al transporte público · DatosUN · Octubre 2026

Hay condiciones

Al preguntar cuál debería ser la norma principal en caso de permitirse el acceso con mascotas, la respuesta más frecuente es el uso obligatorio de bozal, correa o guacal/transportadora en todo momento: 42,4%. Muy cerca se ubica el rechazo total, ya que el 39% no está de acuerdo con el ingreso de mascotas bajo ninguna circunstancia.

Las demás medidas quedan bastante más atrás: permitir el ingreso solo en ciertos horarios o zonas específicas (10,2%) y exigir carnet de vacunación al día o algún tipo de registro (3,4%). Apenas el 5% considera que no debería haber ninguna restricción especial.

Sumadas, las tres medidas de control (bozal, correa o guacal; horarios o zonas; y carnet o registro) reúnen el 56%. Es decir, más de la mitad de los encuestados elige alguna medida de control, mientras que solo uno de cada veinte pide un acceso sin restricciones.

G05 - Principales medidas sugeridas en caso de permitirse acceso con mascotas

Principales medidas sugeridas en caso de permitirse acceso con mascotas En caso de permitirse el acceso de mascotas, ¿cuál consideras que debería ser la norma principal? Bozal, correa o guacal obligatorio 0% Solo en ciertos horarios o zonas 0% Carnet de vacunación o registro 0% Ninguna restricción especial 0% Rechazo el ingreso bajo ninguna circunstancia 0% Encuesta sobre acceso de mascotas al transporte público · DatosUN · Octubre 2026

La experiencia previa influye

El 44,3% de los encuestados afirma haber presenciado o tenido alguna mala experiencia con animales en el transporte público o en espacios cerrados: el 28,5% en alguna ocasión y el 15,8% en varias oportunidades. El 55,7% restante dice que nunca.

G06 - El 44,3% ha tenido o presenciado alguna mala experiencia con animales en espacios cerrados

El 44,3% ha tenido o presenciado alguna mala experiencia con animales en espacios cerrados ¿Has presenciado o tenido alguna mala experiencia con animales en el transporte público o espacios cerrados? No, nunca 0% Sí, alguna vez 0% Sí, varias veces 0% Alguna mala experiencia Encuesta sobre acceso de mascotas al transporte público · DatosUN · Octubre 2026

Esa experiencia se asocia de forma nítida con la postura frente al transporte público. Entre quienes han tenido una mala experiencia con animales, el 83,9% está en desacuerdo con el ingreso de mascotas y solo el 11,2% está de acuerdo. Entre quienes no la han tenido, el panorama se invierte: el 51,1% está de acuerdo y el 37,8% en desacuerdo.

La brecha es de 46 puntos porcentuales en el desacuerdo (83,9% frente a 37,8%) y de casi 40 en el acuerdo (11,2% frente a 51,1%).

G07 - Quienes han tenido una mala experiencia con animales rechazan más el ingreso de mascotas al transporte público

Quienes han tenido una mala experiencia con animales rechazan más el ingreso de mascotas al transporte público ¿Estás de acuerdo en que se pueda ingresar con mascotas al Metro y otros tipos de transporte público? Mala experiencia: Todos Sí No Restablecer Mostrando: Total nacional Completamente de acuerdo 0% De acuerdo 0% Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0% En desacuerdo 0% Completamente en desacuerdo 0% De acuerdo En desacuerdo Encuesta sobre acceso de mascotas al transporte público · DatosUN · Octubre 2026

Posturas firmes

Las opiniones sobre las mascotas en espacios públicos tienden a ser consistentes. El 43,3% está en desacuerdo con su ingreso en los tres espacios consultados (transporte público, tiendas y restaurantes) y el 22,6% está de acuerdo en todos. Es decir, casi 2 de cada 3 encuestados (65,9%) mantiene la misma postura sin importar el lugar. El 34,1% restante tiene posturas mixtas o neutrales: acepta mascotas en unos espacios y las rechaza en otros, o respondió de forma neutral en alguno de ellos.

G08 - El 43,3% está en desacuerdo con el ingreso de mascotas en los tres espacios y el 22,6% está de acuerdo en todos

El 43,3% está en desacuerdo con el ingreso de mascotas en los tres espacios y el 22,6% está de acuerdo en todos Dato derivado de las preguntas sobre el ingreso de mascotas al transporte público, tiendas y restaurantes En desacuerdo en los tres espacios 0% Posturas mixtas o neutrales 0% De acuerdo en los tres espacios 0% Encuesta sobre acceso de mascotas al transporte público · DatosUN · Octubre 2026

En síntesis, el desacuerdo supera al acuerdo en los tres espacios, aumenta en los lugares donde se consumen alimentos y es más marcado entre quienes han tenido una mala experiencia con animales. Cuando se plantea la posibilidad de permitir el acceso, las medidas de control físico, como el bozal, la correa o el guacal, son la condición más mencionada, y solo el 5% pide que no haya restricciones.