DatosUN: casi 3 de cada 10 compradores en línea prefieren hacerlo por redes o mensajería

El consumo electrónico depende, en primer lugar, de la conectividad, y en las últimas dos décadas esta ha crecido de forma sostenida. Según el Banco Mundial, con datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la proporción de la población mundial que usa internet pasó de 28,5% en 2010 a 67,4% en 2023, y las estimaciones más recientes de la UIT ubican a cerca de tres cuartas partes de la población en línea en 2025. América Latina y el Caribe avanzó más rápido que el promedio mundial: según la misma serie, pasó de 34,7% en 2010 a 81% en 2023.

Venezuela sigue esa tendencia. De acuerdo con la serie del Banco Mundial, el uso de internet pasó de 37,4% de la población en 2010 a 58% en 2015 y a 76,7% en 2024. Otras estimaciones son más conservadoras: DataReportal calcula una penetración de 61,6% a finales de 2025 y señala que 94,3% de quienes usan internet participa en redes sociales, cuyos usuarios crecieron 14,3% en el último año.

Con más personas conectadas, el comercio electrónico ha ganado peso. EMARKETER proyecta que las ventas minoristas por internet en el mundo alcanzarán unos 6,42 billones de dólares en 2025, equivalentes a 20,5% del comercio minorista total, frente a 19,9% en 2024, aunque con el ritmo de crecimiento más lento desde 2022 (6,8%). América Latina es, según la misma firma, la región de mayor crecimiento: se espera una expansión de 12,2% en 2025, 1,5 veces el promedio mundial, hasta cerca de 191.000 millones de dólares, con Argentina, Brasil y México concentrando 84,5% de las ventas regionales.

La Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e) afirmó que el sector creció 125% en 2025. En DatosUN abordamos el tema en agosto de 2022 con una encuesta sobre comercio electrónico que halló que más de 60% de los participantes había realizado compras por internet.

Visto el panorama, en DatosUN decidimos medir entre nuestra audiencia el consumo electrónico. Publicamos una encuesta digital en nuestro portal web y redes sociales y entre el lunes 19 y el viernes 23 de octubre participaron 554 personas. Estos son los resultados.

Quién compra por internet

La mitad de los encuestados (50,4%) ha comprado alguna vez productos o servicios por internet, y la otra mitad (49,6%) dice que nunca lo ha hecho. Entre quienes compran, la frecuencia es moderada: 21,2% compra muy poco, 19,2% a veces y solo 10%, es decir, 1 de cada 10, compra con regularidad.

CE01 50,4% hace compras electrónicas, 1 de cada 10 compra con frecuencia

50,4% hace compras electrónicas, 1 de cada 10 compra con frecuencia ¿Compras productos o servicios por internet? Regularmente 10% A veces 19,2% Muy poco 21,2% Nunca lo he hecho 49,6% Sí compran 50,4% Encuesta sobre consumo electrónico · DatosUN · octubre 2026

Frente a 2022, el grupo que nunca ha comprado por internet creció de 39,4% a 49,6%, un aumento de 10,2 puntos porcentuales. En paralelo, bajaron las tres categorías de compradores: quienes compran muy poco pasaron de 26,6% a 21,2%, quienes compran a veces de 22,5% a 19,2% y quienes compran regularmente de 11,5% a 10%. Sumados, los compradores habituales (regularmente y a veces) pasaron de 33,9% a 29,2%.

CE11 Quienes nunca han comprado por internet subieron de 39,4% a 49,6% entre 2022 y 2026

Quienes nunca han comprado por internet subieron de 39,4% a 49,6% entre 2022 y 2026 ¿Compras productos o servicios por internet? 2022 2026 Regularmente 11,5% 10% A veces 22,5% 19,2% Muy poco 26,6% 21,2% Nunca lo he hecho 39,4% 49,6% Encuesta sobre comercio electrónico (agosto 2022) y encuesta sobre consumo electrónico (octubre 2026) · DatosUN

Entre quienes han comprado alguna vez, 77,8% lo hizo en el último año, más de 3 de cada 4. El 22,2% restante no compró en ese período, algo mucho más común entre quienes compran muy poco: 45,3% de ese grupo no compró en el último año, frente a 8,3% de quienes compran a veces y ningún caso entre quienes compran regularmente.

CE02 Tres de cada cuatro compradores por internet lo hizo en el último año

Tres de cada cuatro compradores por internet lo hizo en el último año ¿Has comprado productos o servicios por internet en el último año? Sí 77,8% No 22,2% Solo quienes han comprado por internet · Encuesta sobre consumo electrónico · DatosUN · octubre 2026

La compra reciente es hoy más frecuente que en 2022: la proporción de compradores que compró en el último año subió de 61,3% a 77,8%, una diferencia de 16,5 puntos porcentuales. El cambio se concentra en los compradores ocasionales: entre quienes compran a veces pasó de 74,1% a 91,7%, y entre quienes compran muy poco, de 36,9% a 54,7%. Entre los compradores regulares ya era alto en 2022 (92,8%) y hoy llega a 100%. En conjunto, el panorama es el de un grupo menor de personas dentro del mercado, pero que compra con mayor constancia.

CE12 Los compradores que compraron por internet en el último año subieron de 61,3% a 77,8%

Los compradores que compraron por internet en el último año subieron de 61,3% a 77,8% ¿Has comprado productos o servicios por internet en el último año? 2022 2026 Sí 61,3% 77,8% No 38,7% 22,2% Solo quienes han comprado por internet · Encuesta sobre comercio electrónico (agosto 2022) y encuesta sobre consumo electrónico (octubre 2026) · DatosUN

Dónde compran

Mercado Libre es la plataforma más usada para comprar por internet, con 46,8% de los compradores. Le siguen las tiendas online independientes, con página web propia (15,9%), y WhatsApp o sus catálogos (13,5%). Más atrás aparecen Amazon (7,1%), Instagram (6,3%), Marketplace de Facebook (5,6%) y TikTok (2,4%). El 2,4% restante agrupa a AliExpress, Telegram y Shein.

CE03 Mercado Libre es la plataforma más usada para comprar por Internet (46%)

Mercado Libre es la plataforma más usada para comprar por Internet (46%) Cuando compras por internet, ¿qué plataforma es la que más utilizas? Mercado Libre 46,8% Tiendas online independientes 15,9% WhatsApp / Catálogos 13,5% Amazon 7,1% Instagram 6,3% Marketplace (Facebook) 5,6% TikTok 2,4% Otros 2,4% Solo quienes han comprado por internet · Otros: AliExpress, Telegram y Shein · Encuesta sobre consumo electrónico · DatosUN · octubre 2026

Frente a 2022, Mercado Libre sigue en primer lugar, pero baja de 63,1% a 46,8%. El movimiento más marcado es el de WhatsApp, que pasa de 2,1% a 13,5%. Marketplace de Facebook retrocede de 15,3% a 5,6% e Instagram de 9,7% a 6,3%, mientras Amazon sube de 5% a 7,1%. Las tiendas independientes no entran en la comparación: en 2022 la pregunta era abierta, esa opción no se ofrecía de forma explícita y, además, alcanzaba también a quienes venden por internet.

CE13 Mercado Libre baja de 63,1% a 46,8% y WhatsApp sube de 2,1% a 13,5%

Mercado Libre baja de 63,1% a 46,8% y WhatsApp sube de 2,1% a 13,5% Cuando compras por internet, ¿qué plataforma es la que más utilizas? 2022 2026 Mercado Libre 63,1% 46,8% WhatsApp 2,1% 13,5% Amazon 5% 7,1% Instagram 9,7% 6,3% Marketplace (Facebook) 15,3% 5,6% Solo quienes han comprado por internet · Encuestas de agosto 2022 y octubre 2026 · DatosUN

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería pesan más de lo que sugiere el liderazgo de Mercado Libre: casi 3 de cada 10 compradores (28,6%) usan principalmente una de ellas. WhatsApp encabeza ese grupo con 13,5%, seguido de Instagram (6,3%), Marketplace de Facebook (5,6%), TikTok (2,4%) y Telegram (0,8%).

CE04 Casi 3 de cada 10 prefieren comprar por redes o apps de mensajería

Casi 3 de cada 10 prefieren comprar por redes o apps de mensajería Dato derivado de la pregunta: «Cuando compras por internet, ¿qué plataforma es la que más utilizas?» WhatsApp 13,5% Instagram 6,3% Marketplace (Facebook) 5,6% TikTok 2,4% Telegram 0,8% Total 28,6% Solo quienes han comprado por internet · Encuesta sobre consumo electrónico · DatosUN · octubre 2026

Cómo pagan

El pago móvil y las transferencias bancarias nacionales son, con diferencia, el método más usado: 8 de cada 10 compradores (80,2%) los emplean con mayor frecuencia, y 68,3% usa exclusivamente este método. Las tarjetas de débito o crédito nacionales ocupan el segundo lugar con 18,3% y el efectivo, al recibir el producto o en tienda, el tercero con 7,9%. Los métodos en divisas o internacionales son minoritarios: Zelle, las tarjetas internacionales y las tarjetas prepagadas internacionales registran 3,2% cada uno, y las criptomonedas 2,4%. En conjunto, 11,1% usa alguno de estos métodos, y 13,5% combina más de un método de pago. Los porcentajes suman más de 100% porque la pregunta admitía varias respuestas.

CE05 8 de cada 10 pagan sus compras por internet con pago móvil o transferencia

8 de cada 10 pagan sus compras por internet con pago móvil o transferencia ¿Qué métodos de pago utilizas con mayor frecuencia para tus compras por internet? Pago móvil / Transferencias 80,2% Tarjetas nacionales 18,3% Efectivo 7,9% Zelle 3,2% Tarjetas internacionales 3,2% Prepagadas internacionales 3,2% Criptomonedas 2,4% Solo quienes han comprado por internet · Respuesta múltiple · Encuesta sobre consumo electrónico · DatosUN · octubre 2026

Dónde se compra cada cosa

Cuando se les pregunta qué tipo de compras prefieren hacer principalmente por internet, la tecnología y los electrodomésticos encabezan la lista con 50%. Los siguen los repuestos o artículos que requieren revisión técnica previa (30,2%) y la ropa, el calzado y los accesorios (27,8%). Más abajo aparecen los libros, cursos o servicios digitales (17,5%), los medicamentos y productos de salud urgentes (14,3%), los alimentos y productos de supermercado (10,3%), los cosméticos y el cuidado personal (8,7%) y los muebles y artículos grandes para el hogar (4,8%). Los porcentajes suman más de 100% porque cada persona podía elegir varias categorías.

CE07 Compras de tecnología son las preferidas para hacer por internet

Compras de tecnología son las preferidas para hacer por internet De la siguiente lista, ¿qué tipo de compras prefieres hacer principalmente POR INTERNET? Tecnología y electrodomésticos 50% Repuestos / revisión técnica 30,2% Ropa, calzado y accesorios 27,8% Libros y cursos digitales 17,5% Medicamentos y salud urgentes 14,3% Alimentos y supermercado 10,3% Cosméticos y cuidado personal 8,7% Muebles y hogar 4,8% Solo quienes han comprado por internet · Respuesta múltiple · Encuesta sobre consumo electrónico · DatosUN · octubre 2026

El panorama se invierte al preguntar qué prefieren comprar de forma física. La ropa, el calzado y los accesorios lideran con 62,7%, seguidos de los alimentos y productos de supermercado (50%). La tecnología (38,9%) y los medicamentos (38,1%) ocupan los lugares siguientes, y luego aparecen los muebles y artículos del hogar (24,6%), los cosméticos (22,2%), los repuestos (22,2%) y los libros y cursos (8,7%).

CE08 Ropa y alimentos son las compras preferidas para hacer de forma física

Ropa y alimentos son las compras preferidas para hacer de forma física De la siguiente lista, ¿qué tipo de compras prefieres hacer principalmente DE FORMA FÍSICA? Ropa, calzado y accesorios 62,7% Alimentos y supermercado 50% Tecnología y electrodomésticos 38,9% Medicamentos y salud urgentes 38,1% Muebles y hogar 24,6% Cosméticos y cuidado personal 22,2% Repuestos / revisión técnica 22,2% Libros y cursos digitales 8,7% Solo quienes han comprado por internet · Respuesta múltiple · Encuesta sobre consumo electrónico · DatosUN · octubre 2026

Al ponerlas lado a lado, solo tres categorías se prefieren más por internet que en tienda: la tecnología (50% frente a 38,9%), los repuestos (30,2% frente a 22,2%) y los libros y cursos (17,5% frente a 8,7%). En todas las demás gana la tienda física, con las mayores brechas en alimentos (10,3% por internet frente a 50% en tienda), ropa (27,8% frente a 62,7%), medicamentos (14,3% frente a 38,1%) y muebles (4,8% frente a 24,6%). Una lectura posible es que internet gana terreno en productos con características fáciles de comparar o verificar, mientras que la tienda sigue siendo preferida cuando el producto se prueba, se ve de cerca o se necesita de inmediato.

CE09 Tecnología, repuestos y libros se prefieren por internet; el resto, en tienda física

Tecnología, repuestos y libros se prefieren por internet; el resto, en tienda física Dato derivado de las preguntas: «De la siguiente lista, ¿qué tipo de compras prefieres hacer principalmente POR INTERNET?» y «…DE FORMA FÍSICA?» Por internet En tienda física Tecnología y electrodomésticos 50% 38,9% Repuestos / revisión técnica 30,2% 22,2% Ropa, calzado y accesorios 27,8% 62,7% Libros y cursos digitales 17,5% 8,7% Medicamentos y salud urgentes 14,3% 38,1% Alimentos y supermercado 10,3% 50% Cosméticos y cuidado personal 8,7% 22,2% Muebles y hogar 4,8% 24,6% Solo quienes han comprado por internet · Respuesta múltiple · Encuesta sobre consumo electrónico · DatosUN · octubre 2026

A nivel general, la preferencia no se inclina de forma clara hacia un solo canal. Casi la mitad de los compradores (47,6%) dice que le da igual y que depende del producto o de la urgencia, y 44,4% prefiere casi siempre comprar de forma física. Solo 7,9% prefiere casi siempre comprar por internet.

CE10 Casi la mitad elige dónde comprar según el producto o la urgencia

Casi la mitad elige dónde comprar según el producto o la urgencia En general, ¿cómo prefieres realizar tus compras? Depende del producto o la urgencia 47,6% Casi siempre en tienda física 44,4% Casi siempre por internet 7,9% Solo quienes han comprado por internet · Encuesta sobre consumo electrónico · DatosUN · octubre 2026

Buena experiencia

La experiencia de comprar por internet en Venezuela es valorada de forma positiva por casi 8 de cada 10 compradores (78,6%): 48,4% la considera satisfactoria, con algunos detalles por mejorar, y 30,2% muy segura y eficiente. Un 13,5% se muestra indiferente o la califica como regular, y 7,9% la considera complicada y con frecuentes problemas.

CE06 Casi 8 de cada 10 califican de positiva la experiencia de comprar por internet en Venezuela

Casi 8 de cada 10 califican de positiva la experiencia de comprar por internet en Venezuela En tu opinión, la experiencia de comprar por internet en Venezuela es: Muy segura y eficiente 30,2% Satisfactoria, con detalles 48,4% Regular / Indiferente 13,5% Complicada, con problemas 7,9% Positiva 78,6% Solo quienes han comprado por internet · Encuesta sobre consumo electrónico · DatosUN · octubre 2026

La valoración varía con la frecuencia de compra. Entre quienes compran a veces, 93,8% la califica de forma positiva, y entre quienes compran regularmente, 88%. En cambio, entre quienes compran muy poco la valoración positiva baja a 60,4%, con 28,3% de respuestas regulares o indiferentes y 11,3% que la considera complicada. Es el grupo donde la experiencia es menos convincente, y también el que menos compra.

Hay además una observación sobre la plataforma. Entre quienes usan WhatsApp o sus catálogos como principal vía de compra, 29,4% califica la experiencia como complicada y con frecuentes problemas, frente a 10% entre quienes usan tiendas online independientes y 3,4% entre quienes usan Mercado Libre.

Tres ideas resumen los resultados. Primero, el comercio electrónico llega a la mitad de los encuestados, y entre quienes participan la actividad es más constante que en 2022, aunque la proporción de quienes nunca han comprado aumentó. Segundo, el ecosistema local pesa mucho: el pago móvil es el método dominante, y las redes sociales y la mensajería, con WhatsApp a la cabeza, ganan espacio frente a Mercado Libre, que aun así sigue siendo la plataforma principal. Tercero, el comprador combina canales según el producto: prefiere internet para tecnología, repuestos y libros, y la tienda física para ropa, alimentos y medicamentos, y casi la mitad decide caso por caso.