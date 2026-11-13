DatosUN: casi 8 de cada 10 presenciaron un incidente de tránsito con moto en el último año

Las motos son hoy una herramienta de trabajo y un medio de transporte cotidiano en Venezuela, y también uno de los factores más visibles de la siniestralidad vial. Venezuela registró 3.022 accidentes de tránsito entre enero y septiembre de 2026, con un saldo de 4.822 personas fallecidas y lesionadas, según el Observatorio de Seguridad Vial (OSV). El informe señala que los jóvenes de entre 15 y 29 años representan cerca del 60% de las víctimas.

Frente a ese panorama, las autoridades han empezado a tomar acciones. En agosto de 2026, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) estableció requisitos para las empresas de reparto: registro nacional, una escuela de conductores que emita un certificado de aptitud, seguro de responsabilidad civil, seguro médico para el pasajero y revisiones técnicas periódicas de las unidades. Anunció además una comisión permanente para reducir la siniestralidad en el sector motorizado. Este mes, el Gobierno nacional informó que diseña un plan estratégico para ordenar y proteger a los motorizados. El plan, todavía en fase de diseño, contempla una Escuela de Formación Integral del Motorizado y un Registro Único Nacional, con énfasis en el uso responsable y la educación vial.

DatosUN quiso conocer cómo vive el público estas cifras. Publicamos en nuestra web y redes sociales una encuesta digital que indagó la proporción de personas que han estado involucradas o han presenciado incidentes con motocicletas, a qué atribuyen su aumento y qué medidas consideran más efectivas. Entre el lunes 9 y el viernes 13 de noviembre participaron 300 personas. Estos son los resultados.

Casi todos lo ven

El 15,5% de los encuestados afirma haber estado involucrado en un incidente de tránsito con una motocicleta en el último año, es decir, más de 1 de cada 7. El 84,5% dice que no.

15,5% afirma haber estado involucrado en un incidente de tránsito con una motocicleta en el último año ¿Has estado involucrado en un incidente de tránsito que involucre una motocicleta dentro de los últimos 12 meses? No 84,5% Sí 15,5% Encuesta sobre motorizados y accidentes de tránsito · DatosUN · noviembre 2026

La exposición indirecta es mucho mayor. El 77,3% presenció al menos un incidente de este tipo en los últimos 12 meses y solo el 22,7% no vio ninguno. Casi 1 de cada 3 (30,7%) fue testigo de más de cinco, otro 32,1% vio entre dos y cinco, y el 14,4% vio uno solo. En conjunto, el 62,8% vio dos o más.

Casi 8 de cada 10 presenciaron un incidente de tránsito con moto en el último año ¿Has sido testigo de algún incidente de tránsito que involucre una motocicleta dentro de los últimos 12 meses? Más de 5 30,7% Entre 2 y 5 32,1% Uno solo 14,4% No he visto ningún incidente de ese tipo en el último año 22,7% Fueron testigos 77,3% Encuesta sobre motorizados y accidentes de tránsito · DatosUN · noviembre 2026

El problema está en la conducta

Cuando se pregunta por las razones del aumento de estos incidentes, dos respuestas se separan del resto. La falta de capacitación y cultura vial (72,9%) y el exceso de velocidad (72,6%) quedan prácticamente empatadas: 7 de cada 10 señalan ambas. Muy por detrás aparecen el uso del celular (33,2%) y conducir bajo los efectos del alcohol (28,5%).

Los factores ajenos a quien maneja reciben mucha menos atención: la mala infraestructura vial (11,2%), los conductores de otros vehículos (9,7%), la presión laboral (9,7%) y la falta de señalización (8,7%). La condición de las motocicletas es lo menos mencionado (5,4%). Como es una pregunta de selección múltiple, los porcentajes no suman 100%. El diagnóstico dominante apunta a la formación y el comportamiento de los conductores más que al entorno o al vehículo.

7 de cada 10 señalan la falta de cultura vial y el exceso de velocidad como causas del aumento de incidentes con motos Se ha reportado un incremento en los incidentes de tránsito que involucran motocicletas. ¿Cuáles consideras que pueden ser las razones más probables de este aumento? Falta de capacitación y cultura vial 72,9% Exceso de velocidad 72,6% Uso de celular 33,2% Conducir bajo efectos del alcohol 28,5% Mala infraestructura vial 11,2% Conductores de otros vehículos 9,7% Presión laboral 9,7% Falta de señalización 8,7% Condición de las motocicletas 5,4% Encuesta sobre motorizados y accidentes de tránsito · DatosUN · noviembre 2026

Entre la sanción y la educación

Al elegir una sola medida, la más votada es endurecer sanciones y multas (33,2%, 1 de cada 3). Le siguen la capacitación obligatoria para motociclistas (24,5%) y la mayor y mejor educación vial (17,3%). Entre las tres suman 75,1%: 3 de cada 4 encuestados eligió una de ellas.

El resto de las opciones queda por debajo del 7%: campañas de concientización (6,1%), reducir los límites de velocidad y más controles policiales (5,1% cada una), controles técnicos vehiculares (3,2%), regular las apps de transporte y delivery (2,9%), mejorar la señalización (1,8%) y mejorar la iluminación vial (0,7%).

Para 1 de cada 3 la medida más efectiva es endurecer sanciones y multas ¿Qué medidas crees que serían más efectivas para prevenir los incidentes de tránsito que involucran motorizados? Endurecer sanciones y multas 33,2% Capacitación obligatoria para motociclistas 24,5% Mayor y mejor educación vial 17,3% Campañas de concientización 6,1% Reducir los límites de velocidad 5,1% Más controles policiales 5,1% Controles técnicos vehiculares obligatorios 3,2% Regular las apps de transporte / delivery 2,9% Mejorar señalización 1,8% Mejorar la iluminación vial 0,7% Encuesta sobre motorizados y accidentes de tránsito · DatosUN · noviembre 2026

Si las medidas se agrupan por su naturaleza, el balance cambia. El 48% eligió una medida formativa (capacitación obligatoria, educación vial o campañas) y el 38,3%, una punitiva (sanciones y multas o más controles policiales). El 13,7% restante prefiere otras medidas, de tipo técnico, regulatorio o de infraestructura. Así, aunque la sanción es la medida individual más popular, la capacitación y la educación juntas reúnen más apoyo. La agrupación es un cálculo de DatosUN a partir de las respuestas.

48% prioriza capacitar y educar; 38,3% prefiere sancionar y controlar Dato derivado de la pregunta: «¿Qué medidas crees que serían más efectivas para prevenir los incidentes de tránsito que involucran motorizados?» Medidas formativas capacitación, educación, campañas 48% Medidas punitivas sanciones y controles policiales 38,3% Otras medidas 13,7% Encuesta sobre motorizados y accidentes de tránsito · DatosUN · noviembre 2026

Los que manejan lo ven más

Los cruces entre respuestas muestran cómo varía el panorama según el perfil. En este análisis, “motorizados” son los encuestados que manejan moto y “no motorizados” son todos los demás: conductores de carro, bicicleta o transporte, y quienes no conducen.

Quienes conducen algún vehículo presencian más incidentes con motos que quienes no conducen ninguno. El 36,4% de los conductores vio más de cinco incidentes, frente al 22,3% de los no conductores. En el extremo opuesto, solo el 17% de los conductores no vio ninguno, frente al 31,3% de los no conductores. En las categorías intermedias la diferencia es pequeña: entre 2 y 5 incidentes, 32,7% frente a 31,3%; uno solo, 13,9% frente a 15,2%.

Quienes conducen presencian más incidentes con motos: 36,4% vio más de 5, frente a 22,3% de quienes no conducen ¿Has sido testigo de algún incidente de tránsito que involucre una motocicleta dentro de los últimos 12 meses? Conducen algún vehículo No conducen ningún vehículo Más de 5 36,4% 22,3% Entre 2 y 5 32,7% 31,3% Uno solo 13,9% 15,2% No he visto ningún incidente de ese tipo en el último año 17% 31,3% Encuesta sobre motorizados y accidentes de tránsito · DatosUN · noviembre 2026

Dos miradas

Motorizados y no motorizados coinciden en las dos primeras razones, pero no en el orden. Para los motorizados, la principal es el exceso de velocidad (70,6%), seguida de la falta de capacitación y cultura vial (64,7%). Entre los no motorizados ocurre al revés: la falta de capacitación y cultura vial es la más citada (74,1%), con la velocidad muy cerca (72,8%).

La mayor diferencia está en los factores externos al conductor. Los motorizados mencionan mucho más la mala infraestructura vial (26,5% frente a 9,1%) y a los conductores de otros vehículos (23,5% frente a 7,8%). También citan algo más el alcohol (35,3% frente a 27,6%) y el celular (35,3% frente a 32,9%).

Para los motorizados el exceso de velocidad es la principal razón de los incidentes, el resto apunta a la falta de capacitación Se ha reportado un incremento en los incidentes de tránsito que involucran motocicletas. ¿Cuáles consideras que pueden ser las razones más probables de este aumento? Motorizados No motorizados Exceso de velocidad 70,6% 72,8% Falta de capacitación y cultura vial 64,7% 74,1% Conducir bajo efectos del alcohol 35,3% 27,6% Uso de celular 35,3% 32,9% Mala infraestructura vial 26,5% 9,1% Conductores de otros vehículos 23,5% 7,8% Encuesta sobre motorizados y accidentes de tránsito · DatosUN · noviembre 2026

Es mejor capacitarse

La brecha se repite en las soluciones. Solo el 20,6% de los motorizados elige endurecer sanciones y multas como la medida más efectiva, frente al 35% de los no motorizados. Los motorizados se inclinan más por la educación vial (23,5% frente a 16,5%) y por las campañas de concientización (11,8% frente a 5,3%). La capacitación obligatoria para motociclistas pesa menos entre ellos (17,6% frente a 25,5%). Es decir, quienes recibirían más directamente las sanciones son quienes menos las reclaman, y prefieren la educación a la obligación.

Solo 20,6% de los motociclistas pide endurecer sanciones, frente a 35% del resto ¿Qué medidas crees que serían más efectivas para prevenir los incidentes de tránsito que involucran motorizados? Motorizados No motorizados Mayor y mejor educación vial 23,5% 16,5% Endurecer sanciones y multas 20,6% 35% Capacitación obligatoria para motociclistas 17,6% 25,5% Campañas de concientización 11,8% 5,3% Encuesta sobre motorizados y accidentes de tránsito · DatosUN · noviembre 2026

Los datos no muestran que los motorizados se involucren más en incidentes. El 17,6% de los motorizados afirma haber estado involucrado en un incidente con moto en el último año, frente al 15,2% de los no motorizados. Es una diferencia pequeña que equipara el riesgo para todos.

17,6% de los motociclistas estuvo involucrado en un incidente con moto, frente a 15,2% del resto ¿Has estado involucrado en un incidente de tránsito que involucre una motocicleta dentro de los últimos 12 meses? Motorizados No motorizados No 82,4% 84,8% Sí 17,6% 15,2% Encuesta sobre motorizados y accidentes de tránsito · DatosUN · noviembre 2026

Para el debate La experiencia con incidentes de moto es cercana para casi todos: 15,5% se vio involucrado y casi 8 de cada 10 los presenció. La explicación mayoritaria apunta a la conducta, sobre todo a la falta de cultura vial y al exceso de velocidad. En las soluciones, la sanción es la medida individual más elegida, pero la formación suma más apoyo en conjunto. Los motorizados, por su parte, ven más factores externos (infraestructura, otros conductores) y creen menos en el castigo que el resto.