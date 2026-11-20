La propuesta de destinar un canal exclusivo para la circulación de motocicletas en las principales vías de la capital cuenta con un respaldo mayoritario entre los ciudadanos. Según los resultados de la encuesta digital de DatosUN, 88,5% de los participantes manifestó estar de acuerdo con esta medida de ordenamiento vial.

El sondeo surgió a partir de este reportaje de Últimas Noticias que examina cómo distintas experiencias asiáticas —como las redes e infraestructuras separadas de Malasia e Indonesia, la regulación diferenciada y los giros en dos etapas de Taiwán, o las franjas pintadas y zonas especiales en semáforos evaluadas en Tailandia— han abordado la convivencia entre motos y automóviles para reducir la vulnerabilidad de quienes viajan en dos ruedas.

Esta consulta también da continuidad a la encuesta de DatosUN de la semana pasada, en la que 77,3% de los encuestados reportó haber sido testigo de al menos un incidente vial con motocicleta en los últimos 12 meses y 15,5% afirmó haber estado involucrado en uno. Mientras aquella medición se centró en la frecuencia de los incidentes, sus causas atribuidas y las medidas preventivas, este nuevo sondeo consulta directamente sobre intervenciones de infraestructura y organización del espacio vial en Caracas.

A partir de estos antecedentes, y ante el peso creciente que tienen las motos en la movilidad cotidiana de trabajadores y familias caraqueñas, este sondeo digital evaluó dos medidas concretas sobre el tránsito capitalino y permitió contrastar la postura de quienes conducen motocicleta frente al resto de los encuestados. Entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre participaron 300 personas. Estos son los resultados.

Amplio consenso

Al consultar si se está de acuerdo con dedicar un canal exclusivo para la circulación de motos en las principales arterias viales de Caracas, la aprobación alcanza 88,5%. Por el contrario, solo 5,8% expresó estar en desacuerdo y otro 5,8% asumió una postura neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo).

La segunda propuesta consultada plantea habilitar un espacio exclusivo y adelantado para la espera de motos en las intersecciones semaforizadas de la ciudad. Esta iniciativa también cosecha una aceptación contundente, aunque ligeramente inferior a la del canal de circulación: 86,4% dijo estar de acuerdo.

En este punto, el rechazo sube levemente hasta ubicarse en 8,2%, mientras que 5,3% señaló no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Pequeños matices

Para profundizar en el análisis, la encuesta incorporó una pregunta filtro que permitió segmentar las opiniones entre quienes conducen motocicleta y quienes no lo hacen. El cruce de variables revela que el respaldo supera ampliamente los tres cuartos de la población en ambos grupos, aunque el rechazo relativo es mayor dentro del propio gremio motorizado.

Frente al canal exclusivo de circulación, 89,3% de los no motorizados está de acuerdo, apenas 3,6% en desacuerdo y 7,1% mantiene una posición neutral. Entre los motorizados, el apoyo se sitúa en 84,8%, pero no se registra indecisión (0% neutral): el 15,2% restante rechaza abiertamente la creación del carril exclusivo.

Una dinámica similar se observa al cruzar los datos sobre el espacio exclusivo en los semáforos. Entre los no motorizados, 88,3% aprueba la medida, 6,1% la rechaza y 5,6% se declara neutral. En el segmento de los motorizados, el respaldo baja a 78,3%, mientras que el desacuerdo alcanza su punto más alto de todo el estudio con 17,4% (acompañado de un 4,3% de neutralidad).

Consistencia de las opiniones

El análisis cruzado de ambas propuestas demuestra una alta coherencia en la demanda de ordenamiento vial: 82,3% del total de los encuestados aprueba las dos medidas de forma simultánea (83,8% de los no motorizados y 76,1% de los motorizados).

En el extremo opuesto, apenas 2,9% rechaza ambas iniciativas al mismo tiempo. Sin embargo, la diferencia por perfil es marcada en este segmento: mientras entre los no motorizados el rechazo doble es marginal (0,5%), entre los motorizados asciende a 13%, reflejando la resistencia de una minoría de conductores de dos ruedas a ver restringida su movilidad entre canales. Por último, 5,8% mantiene posturas mixtas (apoya el canal pero rechaza el semáforo con 3,7%, o viceversa con 2,1%) y 9,1% expresó neutralidad en al menos una de las dos consultas.