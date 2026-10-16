Leones, Navegantes y Tiburones son los favoritos de la audiencia

La temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional acaba de arrancar y, como cada octubre, Venezuela se pone en modo beisbol. Las conversaciones en la calle, en el trabajo y en las redes se llenan de pronósticos, de apuestas y las rivalidades reviven en las conversaciones cotidianas.
Con ese ánimo en el aire, DatosUN realizó una encuesta entre su audiencia para medir cómo llegan los fanáticos a la nueva temporada: a qué equipo siguen, qué esperan de él, a quién ven campeón y qué consideran su mayor fortaleza. El propósito es retratar el pulso de la afición y conocer sus perspectivas, desde la opinión de quienes nos siguen. Entre el 13 y el 16 de octubre participaron 300 personas. Estos son los resultados.
Dos aficiones concentran la muestra
La muestra tiene un claro centro de gravedad. Entre los fanáticos encuestados, 41,5% dice que Leones del Caracas es su equipo favorito y 30,7% que lo es Navegantes del Magallanes. Entre ambos suman 72,2%: más de 7 de cada 10 respuestas. Los demás equipos se reparten el resto: Tiburones de La Guaira con 9,4%, Tigres de Aragua con 6,5%, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia con 4,3% cada uno, y Caribes de Anzoátegui con 2,9%. Bravos de Margarita aparece con una presencia mínima (0,4%).
Esa composición condiciona la lectura de todo lo que sigue. Los totales reflejan, sobre todo, el ánimo de leoninos y magallaneros, y las cifras de los equipos con menos seguidores en la muestra corresponden a grupos pequeños: deben leerse como señales y no como mediciones definitivas.
Una fe casi unánime
Si algo une a los fanáticos es la confianza en su equipo. Ante la pregunta de cómo le irá esta temporada a su equipo favorito, 8 de cada 10 (80,5%) respondieron que llegará a la final y ganará el campeonato. Otro 17% lo ve clasificando al Round Robin y nada más. Los desenlaces intermedios casi no existen: apenas 1,8% cree que su equipo llegará a la final y la perderá, y solo 0,7% anticipa una eliminación en la ronda regular. Dicho de otro modo, casi todos los que ven a su equipo en la final (97,8%) la ganan.
El optimismo, sin embargo, no es parejo. Entre los fanáticos de Cardenales (91,7%), Tiburones (88,5%), Caribes (87,5%) y Magallanes (87,1%) la expectativa de campeonato se ubica entre 87% y 92%. En el otro extremo están Tigres (66,7%), Águilas (75%) y Leones (75,7%).
El caso de Leones llama la atención por su tamaño: es la afición más numerosa y, a la vez, 11,4 puntos porcentuales menos optimista que la de Magallanes. Uno de cada 5 leoninos (20,9%) coloca como techo de su equipo el Round Robin; entre los magallaneros, la proporción es de 1 de cada 10 (10,6%). Entre los fanáticos de Tigres, un tercio (33,3%) piensa lo mismo.
El mapa del campeón
La pregunta cambia cuando se pide mirar más allá del propio equipo: «Indiferentemente de tu equipo preferido, ¿cuál novena crees que ganará el campeonato 2026-2027?». Leones lidera con 26,7%, seguido de Magallanes con 24,2% y Tiburones con 17,7%. Los tres reúnen 68,6% de los pronósticos: casi 7 de cada 10. Detrás quedan Tigres (7,9%), Bravos (7,2%), Cardenales (6,5%), Caribes (5,4%) y Águilas (4,3%).
Hay dos señales que conviene retener. La primera es que las dos grandes aficiones pesan menos como pronóstico que como afición: Leones reúne 41,5% de los fanáticos, pero 26,7% de los pronósticos. La segunda es lo que ocurre con los fanáticos de los demás equipos. Entre quienes no siguen a Leones ni a Magallanes, Tiburones es el campeón más mencionado (25%), por delante de Tigres (21,1%); ambos porcentajes incluyen a los propios fanáticos de cada equipo. Solo 6,6% de ese grupo elige a Leones o a Magallanes.
Cuando el deseo y el pronóstico no coinciden
Aquí el dato más curioso. Si 80,5% cree que su equipo será campeón, cabría esperar que un porcentaje parecido lo nombrara cuando se le pide pronosticar al campeón del torneo. No ocurre: solo 64,6% elige a su propio equipo. La distancia entre lo que se espera y lo que se pronostica es de casi 16 puntos porcentuales.
La lealtad varía mucho según el equipo. Los más fieles a su propio pronóstico son los fanáticos de Caribes (87,5%) y de Magallanes (74,1%). Les siguen Águilas (66,7%), Leones (60,9%), Cardenales (58,3%) y Tigres (55,6%). Cierran la lista los fanáticos de Tiburones: solo la mitad (50%) elige a su equipo como campeón.
La contradicción se aprecia mejor al aislar a quienes afirmaron que su equipo ganará el campeonato. De ellos, 29,6% (casi 3 de cada 10) terminó nombrando a otro equipo como campeón. Considerando a toda la muestra, esa contradicción alcanza a 23,8% de los encuestados: casi 1 de cada 4 dijo una cosa sobre su equipo y otra sobre el torneo.
La contradicción es mayor entre los fanáticos de Tiburones (47,8%) y de Cardenales (45,5%), y le siguen los de Tigres (33,3%). En Leones alcanza 28,7% y en Magallanes 24,3%; en Águilas, 22,2% y en Caribes, 14,3%. Una lectura posible es que la expectativa sobre el propio equipo y el pronóstico sobre el torneo funcionan como dos juicios distintos: el primero, más cercano al deseo, y el segundo, formulado con algo más de distancia.
El clásico, sin concesiones
La rivalidad entre Leones y Magallanes se refleja con nitidez en los pronósticos. Ningún fanático de Magallanes eligió a Leones como campeón (0%). En sentido contrario, solo 2,6% de los leoninos pronostica a Magallanes. Cada afición se concentra en su propio equipo, 74,1% de los magallaneros y 60,9% de los leoninos, pero lo más revelador es adónde van los votos restantes.
En ambas aficiones el segundo equipo más pronosticado es Tiburones: 15,7% entre los leoninos y 14,1% entre los magallaneros. Leones envía a Tiburones seis veces más pronósticos que a Magallanes. Bravos de Margarita aparece tercero en las dos: 7% entre los leoninos y 4,7% entre los magallaneros.
El candidato de los demás: Tiburones y Bravos
Comparar el peso de cada equipo como afición con su peso como pronóstico de campeón deja dos casos destacados. Tiburones pasa de 9,4% de los fanáticos a 17,7% de los pronósticos: 8,3 puntos porcentuales más. Bravos de Margarita, con apenas 0,4% de los fanáticos, recibe 7,2% de los pronósticos: 6,9 puntos más y el quinto lugar entre los equipos más pronosticados, por encima de Cardenales (6,5%), Caribes (5,4%) y Águilas (4,3%).
En sentido contrario, Leones cede 14,8 puntos (de 41,5% a 26,7%) y Magallanes 6,5 (de 30,7% a 24,2%). Otros tres equipos también reciben más pronósticos que fanáticos, aunque con brechas menores: Caribes (2,5 puntos), Cardenales (2,2) y Tigres (1,4). Águilas queda igual, en 4,3%.
¿De dónde salen, entonces, los votos de Tiburones? Solo 26,5% de sus pronósticos proviene de su propia afición. Otro 36,7% viene de fanáticos de Leones y 24,5% de fanáticos de Magallanes: juntos suman 61,2%, más de 6 de cada 10. El 12,2% restante procede de fanáticos de Tigres (4,1%), Cardenales (4,1%), Águilas (2%) y Caribes (2%).
El contraste con las dos grandes aficiones es marcado. De los pronósticos que reciben Leones y Magallanes, 94,6% y 94%, respectivamente, vienen de sus propios fanáticos. Tiburones es el equipo que más recibe pronósticos ajenos.
Qué hace fuerte a cada equipo
Cuando se pregunta por la principal fortaleza del equipo, el poder del bate encabeza con 39,4%, casi 4 de cada 10. Le siguen los lanzadores abridores (22,4%), el manager y el cuerpo técnico (15,9%), la defensa y la velocidad en las bases (12,3%) y los lanzadores relevistas (10,1%). Si se suman abridores y relevistas, los lanzadores reúnen 32,5%: una proporción importante, aunque todavía inferior a la del bate.
El promedio, no obstante, esconde perfiles muy distintos. Los fanáticos de Tiburones son los más batistas: 65,4% señala el bate, y ninguno menciona a los abridores (0%). Le siguen Caribes (50%), Magallanes (42,4%), Tigres (38,9%) y Leones (36,5%). En el extremo opuesto, Águilas (16,7%) y Cardenales (8,3%) casi no mencionan el bate: en ambos equipos los abridores lideran, con 41,7%. En Cardenales, además, la defensa y la velocidad reúnen 33,3%.
Entre las dos grandes aficiones, el bate es la fortaleza principal de ambas, pero con acentos distintos. Los leoninos confían más en sus abridores (26,1% frente a 15,3% de los magallaneros, una diferencia de 10,8 puntos porcentuales) y algo más en el manager y el cuerpo técnico (20% frente a 16,5%). Los magallaneros, en cambio, destacan más el bate (42,4% frente a 36,5%) y, sobre todo, a los relevistas, que reúnen 15,3% frente a 7% en Leones, más del doble. La defensa y la velocidad en las bases es el único aspecto en que ambas aficiones coinciden: 10,4% y 10,6%.
Lo que dicen los números
Los datos dibujan una afición que cree en su equipo más de lo que lo vota. Ocho de cada diez esperan campeonato para su equipo, pero apenas 64,6% pronostica a ese mismo equipo cuando se le pide nombrar al campeón, y casi 1 de cada 4 se contradice.
Mientras Leones y Magallanes se cierran sobre sí mismos, hasta el punto de que ningún magallanero ve campeón a Leones, Tiburones y, en menor medida, Bravos emergen como el candidato de quienes miran desde fuera. Y en cuanto a lo que hace fuerte a un equipo, el bate reúne el mayor consenso, pero cada afición tiene su propia versión del béisbol.