Leones, Navegantes y Tiburones son los favoritos de la audiencia

La temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional acaba de arrancar y, como cada octubre, Venezuela se pone en modo beisbol. Las conversaciones en la calle, en el trabajo y en las redes se llenan de pronósticos, de apuestas y las rivalidades reviven en las conversaciones cotidianas.

Con ese ánimo en el aire, DatosUN realizó una encuesta entre su audiencia para medir cómo llegan los fanáticos a la nueva temporada: a qué equipo siguen, qué esperan de él, a quién ven campeón y qué consideran su mayor fortaleza. El propósito es retratar el pulso de la afición y conocer sus perspectivas, desde la opinión de quienes nos siguen. Entre el 13 y el 16 de octubre participaron 300 personas. Estos son los resultados.

Dos aficiones concentran la muestra

La muestra tiene un claro centro de gravedad. Entre los fanáticos encuestados, 41,5% dice que Leones del Caracas es su equipo favorito y 30,7% que lo es Navegantes del Magallanes. Entre ambos suman 72,2%: más de 7 de cada 10 respuestas. Los demás equipos se reparten el resto: Tiburones de La Guaira con 9,4%, Tigres de Aragua con 6,5%, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia con 4,3% cada uno, y Caribes de Anzoátegui con 2,9%. Bravos de Margarita aparece con una presencia mínima (0,4%).

Esa composición condiciona la lectura de todo lo que sigue. Los totales reflejan, sobre todo, el ánimo de leoninos y magallaneros, y las cifras de los equipos con menos seguidores en la muestra corresponden a grupos pequeños: deben leerse como señales y no como mediciones definitivas.

G01 Equipo favorito LVBP

Leones y Magallanes concentran a más de 7 de cada 10 fanáticos encuestados ¿Cuál es tu equipo favorito en la LVBP? Leones del Caracas 41,5% Navegantes del Magallanes 30,7% Tiburones de La Guaira 9,4% Tigres de Aragua 6,5% Cardenales de Lara 4,3% Águilas del Zulia 4,3% Caribes de Anzoátegui 2,9% Bravos de Margarita 0,4% Leones + Magallanes 72,2% Encuesta sobre expectativas de la temporada 2026-2027 de la LVBP · DatosUN · octubre 2026

Una fe casi unánime

Si algo une a los fanáticos es la confianza en su equipo. Ante la pregunta de cómo le irá esta temporada a su equipo favorito, 8 de cada 10 (80,5%) respondieron que llegará a la final y ganará el campeonato. Otro 17% lo ve clasificando al Round Robin y nada más. Los desenlaces intermedios casi no existen: apenas 1,8% cree que su equipo llegará a la final y la perderá, y solo 0,7% anticipa una eliminación en la ronda regular. Dicho de otro modo, casi todos los que ven a su equipo en la final (97,8%) la ganan.

G02 Expectativa del equipo LVBP

8 de cada 10 creen que su equipo ganará el campeonato ¿Cómo crees que le irá a tu equipo favorito esta temporada? Llegará a la final y ganará el campeonato 80,5% Llegará a la final y quedará subcampeón 1,8% Clasificará al Round Robin 17% Quedará eliminado en la Ronda Regular 0,7% Encuesta sobre expectativas de la temporada 2026-2027 de la LVBP · DatosUN · octubre 2026

El optimismo, sin embargo, no es parejo. Entre los fanáticos de Cardenales (91,7%), Tiburones (88,5%), Caribes (87,5%) y Magallanes (87,1%) la expectativa de campeonato se ubica entre 87% y 92%. En el otro extremo están Tigres (66,7%), Águilas (75%) y Leones (75,7%).

El caso de Leones llama la atención por su tamaño: es la afición más numerosa y, a la vez, 11,4 puntos porcentuales menos optimista que la de Magallanes. Uno de cada 5 leoninos (20,9%) coloca como techo de su equipo el Round Robin; entre los magallaneros, la proporción es de 1 de cada 10 (10,6%). Entre los fanáticos de Tigres, un tercio (33,3%) piensa lo mismo.

G03 Confianza en el título por equipo LVBP

Los fanáticos de Tigres, Águilas y Leones son los menos confiados en el título Dato derivado de la pregunta: «¿Cómo crees que le irá a tu equipo favorito esta temporada?» (respuesta: llegará a la final y ganará el campeonato) Cardenales de Lara 91,7% Tiburones de La Guaira 88,5% Caribes de Anzoátegui 87,5% Navegantes del Magallanes 87,1% Leones del Caracas 75,7% Águilas del Zulia 75% Tigres de Aragua 66,7% Total 80,5% Encuesta sobre expectativas de la temporada 2026-2027 de la LVBP · DatosUN · octubre 2026

El mapa del campeón

La pregunta cambia cuando se pide mirar más allá del propio equipo: «Indiferentemente de tu equipo preferido, ¿cuál novena crees que ganará el campeonato 2026-2027?». Leones lidera con 26,7%, seguido de Magallanes con 24,2% y Tiburones con 17,7%. Los tres reúnen 68,6% de los pronósticos: casi 7 de cada 10. Detrás quedan Tigres (7,9%), Bravos (7,2%), Cardenales (6,5%), Caribes (5,4%) y Águilas (4,3%).

Hay dos señales que conviene retener. La primera es que las dos grandes aficiones pesan menos como pronóstico que como afición: Leones reúne 41,5% de los fanáticos, pero 26,7% de los pronósticos. La segunda es lo que ocurre con los fanáticos de los demás equipos. Entre quienes no siguen a Leones ni a Magallanes, Tiburones es el campeón más mencionado (25%), por delante de Tigres (21,1%); ambos porcentajes incluyen a los propios fanáticos de cada equipo. Solo 6,6% de ese grupo elige a Leones o a Magallanes.

G04 Campeón pronosticado LVBP

Leones, Magallanes y Tiburones reúnen casi 7 de cada 10 pronósticos de campeón Indiferentemente de tu equipo preferido, ¿cuál novena crees que ganará el campeonato 2026-2027? Equipo favorito: Todos Leones del Caracas Navegantes del Magallanes Tiburones de La Guaira Tigres de Aragua Cardenales de Lara Águilas del Zulia Caribes de Anzoátegui Restablecer Mostrando: total nacional Leones del Caracas 26,7% Navegantes del Magallanes 24,2% Tiburones de La Guaira 17,7% Tigres de Aragua 7,9% Bravos de Margarita 7,2% Cardenales de Lara 6,5% Caribes de Anzoátegui 5,4% Águilas del Zulia 4,3% Encuesta sobre expectativas de la temporada 2026-2027 de la LVBP · DatosUN · octubre 2026

Cuando el deseo y el pronóstico no coinciden

Aquí el dato más curioso. Si 80,5% cree que su equipo será campeón, cabría esperar que un porcentaje parecido lo nombrara cuando se le pide pronosticar al campeón del torneo. No ocurre: solo 64,6% elige a su propio equipo. La distancia entre lo que se espera y lo que se pronostica es de casi 16 puntos porcentuales.

La lealtad varía mucho según el equipo. Los más fieles a su propio pronóstico son los fanáticos de Caribes (87,5%) y de Magallanes (74,1%). Les siguen Águilas (66,7%), Leones (60,9%), Cardenales (58,3%) y Tigres (55,6%). Cierran la lista los fanáticos de Tiburones: solo la mitad (50%) elige a su equipo como campeón.

G05 Voto por su propio equipo LVBP

Solo la mitad de los fanáticos de Tiburones lo elige como campeón Porcentaje de fanáticos que pronostican a su propio equipo como campeón Caribes de Anzoátegui 87,5% Navegantes del Magallanes 74,1% Águilas del Zulia 66,7% Leones del Caracas 60,9% Cardenales de Lara 58,3% Tigres de Aragua 55,6% Tiburones de La Guaira 50% Total 64,6% Encuesta sobre expectativas de la temporada 2026-2027 de la LVBP · DatosUN · octubre 2026

La contradicción se aprecia mejor al aislar a quienes afirmaron que su equipo ganará el campeonato. De ellos, 29,6% (casi 3 de cada 10) terminó nombrando a otro equipo como campeón. Considerando a toda la muestra, esa contradicción alcanza a 23,8% de los encuestados: casi 1 de cada 4 dijo una cosa sobre su equipo y otra sobre el torneo.

La contradicción es mayor entre los fanáticos de Tiburones (47,8%) y de Cardenales (45,5%), y le siguen los de Tigres (33,3%). En Leones alcanza 28,7% y en Magallanes 24,3%; en Águilas, 22,2% y en Caribes, 14,3%. Una lectura posible es que la expectativa sobre el propio equipo y el pronóstico sobre el torneo funcionan como dos juicios distintos: el primero, más cercano al deseo, y el segundo, formulado con algo más de distancia.

G06 Contradicción por equipo LVBP

Casi 3 de cada 10 que creen que su equipo será campeón pronostican a otro Porcentaje de quienes creen que su equipo ganará el campeonato y pronostican a otro como campeón Tiburones de La Guaira 47,8% Cardenales de Lara 45,5% Tigres de Aragua 33,3% Leones del Caracas 28,7% Navegantes del Magallanes 24,3% Águilas del Zulia 22,2% Caribes de Anzoátegui 14,3% Total 29,6% Encuesta sobre expectativas de la temporada 2026-2027 de la LVBP · DatosUN · octubre 2026

El clásico, sin concesiones

La rivalidad entre Leones y Magallanes se refleja con nitidez en los pronósticos. Ningún fanático de Magallanes eligió a Leones como campeón (0%). En sentido contrario, solo 2,6% de los leoninos pronostica a Magallanes. Cada afición se concentra en su propio equipo, 74,1% de los magallaneros y 60,9% de los leoninos, pero lo más revelador es adónde van los votos restantes.

En ambas aficiones el segundo equipo más pronosticado es Tiburones: 15,7% entre los leoninos y 14,1% entre los magallaneros. Leones envía a Tiburones seis veces más pronósticos que a Magallanes. Bravos de Margarita aparece tercero en las dos: 7% entre los leoninos y 4,7% entre los magallaneros.

G07 El clásico LVBP

Ningún fanático de Magallanes ve campeón a Leones; solo el 2,6% de los leoninos ve campeón a Magallanes Porcentaje de fanáticos de Leones y de Magallanes que pronostican a cada equipo como campeón Fanáticos de Leones Fanáticos de Magallanes Leones del Caracas 60,9% 0% Navegantes del Magallanes 2,6% 74,1% Tiburones de La Guaira 15,7% 14,1% Tigres de Aragua 3,5% 2,4% Bravos de Margarita 7% 4,7% Cardenales de Lara 5,2% 2,4% Caribes de Anzoátegui 3,5% 2,4% Águilas del Zulia 1,7% 0% Encuesta sobre expectativas de la temporada 2026-2027 de la LVBP · DatosUN · octubre 2026

El candidato de los demás: Tiburones y Bravos

Comparar el peso de cada equipo como afición con su peso como pronóstico de campeón deja dos casos destacados. Tiburones pasa de 9,4% de los fanáticos a 17,7% de los pronósticos: 8,3 puntos porcentuales más. Bravos de Margarita, con apenas 0,4% de los fanáticos, recibe 7,2% de los pronósticos: 6,9 puntos más y el quinto lugar entre los equipos más pronosticados, por encima de Cardenales (6,5%), Caribes (5,4%) y Águilas (4,3%).

En sentido contrario, Leones cede 14,8 puntos (de 41,5% a 26,7%) y Magallanes 6,5 (de 30,7% a 24,2%). Otros tres equipos también reciben más pronósticos que fanáticos, aunque con brechas menores: Caribes (2,5 puntos), Cardenales (2,2) y Tigres (1,4). Águilas queda igual, en 4,3%.

G08 Brecha afición y pronóstico LVBP

Tiburones y Bravos reciben más pronósticos de campeón que fanáticos Porcentaje de fanáticos por equipo y porcentaje de pronósticos de campeón por equipo Fanáticos (equipo favorito) Pronósticos de campeón Leones del Caracas 41,5% 26,7% Navegantes del Magallanes 30,7% 24,2% Tiburones de La Guaira 9,4% 17,7% Tigres de Aragua 6,5% 7,9% Cardenales de Lara 4,3% 6,5% Águilas del Zulia 4,3% 4,3% Caribes de Anzoátegui 2,9% 5,4% Bravos de Margarita 0,4% 7,2% Encuesta sobre expectativas de la temporada 2026-2027 de la LVBP · DatosUN · octubre 2026

¿De dónde salen, entonces, los votos de Tiburones? Solo 26,5% de sus pronósticos proviene de su propia afición. Otro 36,7% viene de fanáticos de Leones y 24,5% de fanáticos de Magallanes: juntos suman 61,2%, más de 6 de cada 10. El 12,2% restante procede de fanáticos de Tigres (4,1%), Cardenales (4,1%), Águilas (2%) y Caribes (2%).

El contraste con las dos grandes aficiones es marcado. De los pronósticos que reciben Leones y Magallanes, 94,6% y 94%, respectivamente, vienen de sus propios fanáticos. Tiburones es el equipo que más recibe pronósticos ajenos.

G09 Origen de los votos por Tiburones LVBP

Más de 6 de cada 10 votos por Tiburones vienen de fanáticos de Leones o Magallanes Porcentaje de quienes pronostican a Tiburones como campeón, según su equipo favorito Fanáticos de Leones 36,7% Fanáticos de Magallanes 24,5% Fanáticos de Tiburones 26,5% Fanáticos de otros equipos 12,2% Leones + Magallanes 61,2% Encuesta sobre expectativas de la temporada 2026-2027 de la LVBP · DatosUN · octubre 2026

Qué hace fuerte a cada equipo

Cuando se pregunta por la principal fortaleza del equipo, el poder del bate encabeza con 39,4%, casi 4 de cada 10. Le siguen los lanzadores abridores (22,4%), el manager y el cuerpo técnico (15,9%), la defensa y la velocidad en las bases (12,3%) y los lanzadores relevistas (10,1%). Si se suman abridores y relevistas, los lanzadores reúnen 32,5%: una proporción importante, aunque todavía inferior a la del bate.

G10 Fortaleza del equipo LVBP

El poder del bate es la principal fortaleza para casi 4 de cada 10 fanáticos ¿Cuál consideras que será la principal fortaleza de tu equipo esta temporada? Equipo favorito: Todos Leones del Caracas Navegantes del Magallanes Tiburones de La Guaira Tigres de Aragua Cardenales de Lara Águilas del Zulia Caribes de Anzoátegui Restablecer Mostrando: total nacional El poder del bate 39,4% Los lanzadores abridores 22,4% El manager y cuerpo técnico 15,9% La defensa y velocidad en las bases 12,3% Los lanzadores relevistas 10,1% Encuesta sobre expectativas de la temporada 2026-2027 de la LVBP · DatosUN · octubre 2026

El promedio, no obstante, esconde perfiles muy distintos. Los fanáticos de Tiburones son los más batistas: 65,4% señala el bate, y ninguno menciona a los abridores (0%). Le siguen Caribes (50%), Magallanes (42,4%), Tigres (38,9%) y Leones (36,5%). En el extremo opuesto, Águilas (16,7%) y Cardenales (8,3%) casi no mencionan el bate: en ambos equipos los abridores lideran, con 41,7%. En Cardenales, además, la defensa y la velocidad reúnen 33,3%.

G11 Poder del bate por equipo LVBP

Casi 2 de cada 3 fanáticos de Tiburones apuestan por el bate Porcentaje de fanáticos que consideran el poder del bate como la principal fortaleza de su equipo Tiburones de La Guaira 65,4% Caribes de Anzoátegui 50% Navegantes del Magallanes 42,4% Tigres de Aragua 38,9% Leones del Caracas 36,5% Águilas del Zulia 16,7% Cardenales de Lara 8,3% Total 39,4% Encuesta sobre expectativas de la temporada 2026-2027 de la LVBP · DatosUN · octubre 2026

Entre las dos grandes aficiones, el bate es la fortaleza principal de ambas, pero con acentos distintos. Los leoninos confían más en sus abridores (26,1% frente a 15,3% de los magallaneros, una diferencia de 10,8 puntos porcentuales) y algo más en el manager y el cuerpo técnico (20% frente a 16,5%). Los magallaneros, en cambio, destacan más el bate (42,4% frente a 36,5%) y, sobre todo, a los relevistas, que reúnen 15,3% frente a 7% en Leones, más del doble. La defensa y la velocidad en las bases es el único aspecto en que ambas aficiones coinciden: 10,4% y 10,6%.

G12 Fortalezas Leones y Magallanes LVBP

Leones confía más en sus abridores; Magallanes, en sus relevistas Principal fortaleza de su equipo, según fanáticos de Leones y de Magallanes Fanáticos de Leones Fanáticos de Magallanes El poder del bate 36,5% 42,4% Los lanzadores abridores 26,1% 15,3% El manager y cuerpo técnico 20% 16,5% La defensa y velocidad en las bases 10,4% 10,6% Los lanzadores relevistas 7% 15,3% Encuesta sobre expectativas de la temporada 2026-2027 de la LVBP · DatosUN · octubre 2026

Lo que dicen los números

Los datos dibujan una afición que cree en su equipo más de lo que lo vota. Ocho de cada diez esperan campeonato para su equipo, pero apenas 64,6% pronostica a ese mismo equipo cuando se le pide nombrar al campeón, y casi 1 de cada 4 se contradice.

Mientras Leones y Magallanes se cierran sobre sí mismos, hasta el punto de que ningún magallanero ve campeón a Leones, Tiburones y, en menor medida, Bravos emergen como el candidato de quienes miran desde fuera. Y en cuanto a lo que hace fuerte a un equipo, el bate reúne el mayor consenso, pero cada afición tiene su propia versión del béisbol.