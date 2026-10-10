Atienden a más de 1.000 personas en jornada médica y social en Delta Amacuro

Una jornada de atención social y médica integral benefició este viernes a más de mil habitantes de Sierra Imataca y sectores vecinos en el municipio Casacoima, como parte del despliegue territorial de servicios públicos en el estado Delta Amacuro.
Las actividades asistenciales se concentraron en las instalaciones del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Simón Bolívar, donde se habilitaron consultas especializadas en ginecología, odontología, medicina interna y cardiología para la población.
Atención a la salud de la mujer
El operativo incluyó un abordaje enfocado en la salud de la mujer y la prevención del cáncer de mama en el marco de la campaña del Mes Rosa, además de la entrega de insumos médicos para fortalecer la capacidad de respuesta del centro asistencial.
El despliegue fue articulado entre la Gobernación de Delta Amacuro, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Ministerio para la Mujer y el apoyo técnico y médico de la Gobernación del estado Bolívar.