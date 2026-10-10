Atienden a más de 1.000 personas en jornada médica y social en Delta Amacuro

Una jornada de atención social y médica integral benefició este viernes a más de mil habitantes de Sierra Imataca y sectores vecinos en el municipio Casacoima, como parte del despliegue territorial de servicios públicos en el estado Delta Amacuro.

​Las actividades asistenciales se concentraron en las instalaciones del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Simón Bolívar, donde se habilitaron consultas especializadas en ginecología, odontología, medicina interna y cardiología para la población.

Atención a la salud de la mujer

​El operativo incluyó un abordaje enfocado en la salud de la mujer y la prevención del cáncer de mama en el marco de la campaña del Mes Rosa, además de la entrega de insumos médicos para fortalecer la capacidad de respuesta del centro asistencial.

​El despliegue fue articulado entre la Gobernación de Delta Amacuro, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Ministerio para la Mujer y el apoyo técnico y médico de la Gobernación del estado Bolívar.