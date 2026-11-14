Varios waraos tuvieron acceso a comida preparada este mismo viernes. Fotos: Gobernación de Delta Amacuro.
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Delta Amacuro

Casas de alimentación atenderán a 200 personas en Delta Amacuro

La apertura de los espacios se ejecuta en el marco del plan gubernamental "Venezuela Alimenta: Hambre Cero" para impulsar la soberanía alimentaria local

Amador Medina
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Un total de más de 200 personas, con énfasis en niños con necesidades prioritarias de alimentación y habitantes de las comunidades warao, comenzaron a ser atendidas este viernes tras la inauguración de una casa de alimentación en Pedernales y el equipamiento de una segunda instalación en Wakajara del Manamo, en el estado Delta Amacuro.

Cada casa tendrá como prioridad los almuerzos a unas 200 personas priorizadas, aunque el número de beneficiarios podría crecer.

Los nuevos recintos operarán bajo un modelo de abastecimiento basado en la producción agrícola de cinco comunidades cercanas, promoviendo el consumo local en el marco del plan nacional «Venezuela Alimenta: Hambre Cero».

El despliegue institucional que concretó la apertura de estas estructuras estuvo encabezado por el gobernador encargado, Suyiban Bermúdez, junto a la ministra para la Mujer, Yelitze Santaella, y la ministra para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal.

Las autoridades acompañaron en las inauguraciones de ambas casas de alimentación

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