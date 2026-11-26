Más de 50 productores de casabe, ocumo y pescado de distintas comunidades del municipio Antonio Díaz, de mayoría indígena, se han sumado a la iniciativa en la que la alcaldía adquiere los rubros a costo justo en origen y los traslada semanalmente por vía fluvial hasta Tucupita para abastecer ferias y dinamizar la economía local, informó el alcalde de esa jurisdicción deltana, Luis Javier Arenas.

En este esquema, la alcaldía gestiona la comercialización como intermediaria, comprando a costo justo en las comunidades y vendiendo a precio justo en la capital deltana, de modo que ni el productor ni el consumidor salgan perdiendo, mientras el suministro se mantiene cada semana.

Los productos se venden en la casa de abrigo pre y post hospitalario del warao en Tucupita.

El plan incluye la próxima inauguración de una Empresa de Producción Social (EPS) con centro de acopio en Curiapo para captar y distribuir la cosecha y pesca de productores waraos y jotarao, el levantamiento de censos pesqueros, la coordinación con el Ministerio de Agricultura y Tierras, Corpesca, Insopesca y elaboradores de casabe, la proyección de cría de pollos y gallinas ponedoras, visitas a El Bambú, Aive, Ibaruma 2, Las Margaritas y Codaimito, y acciones vinculadas con la casa de atención pre y post hospitalaria.