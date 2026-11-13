Águilas anuncian la incorporación de un lanzador brasileño

Las Águilas del Zulia siguen haciendo movimientos para tratar de darle un giro positivo a su temporada 2026-27 y este viernes anunciaron la contratación del lanzador derecho Pedro Lemos; que se convertirá; de acuerdo al motor de busqueda de Pelota Binaria, en el primer brasileño en defender eluniforme del conjunto rapaz y el octavo nacido en ese país en ver acción en la LVBP.

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Lemos, de 23 años, firmó originalmente en 2019 con la organización de los Marineros de Seattle y en cinco años en Ligas Menores registró efectividad de 3.63 y récord de 14-8 en 98 presentaciones, 13 como abridor, en las que lanzó 211 innings.

Este fue su mejor año en las sucursales de los Marineros, al postear EFEC. de 2.67 en 14 relevos entre Clase de Novatos y Clase-A Avanzada, con 30 ponches, solo siete boletos, WHIP de 0.81 y promedio ante la oposición de apenas .161 en 27 episodios de trabajo.

Adicionalmente, representó a su país en la fase clasificatoria del pasado Clásico Mundial, dejando porcentaje de carreras limpias de 3.38 en dos apariciones, incluyendo una apertura de 2.1 capítulos, una carrera y tres ponches el pasado 4 de marzo de 2025 ante China.

De esta forma, Pedro Lemos; nacido en Santo André en el estado de Sao Paulo, se une a José Pett y Paulo Orlando; ambos con Cardenales de Lara, Andre Rienzo (Tiburones de La Guaira), Tiago Da Silva, Leonardo Reginatto, Murilo Gouvea y Eric Pardinho —estos últimos dos también con Tiburones— como los brasileños que han militado en el circuito criollo de invierno.