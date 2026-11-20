Las Águilas del Zulia derrotaron 2-1 a los Tiburones de La Guaira en un cerrado duelo de pitcheo disputado en el Estadio Luis Aparicio «El Grande» de Maracaibo. Un cuadrangular solitario de Andrés Chaparro en la parte baja del octavo episodio rompió el empate y le otorgó la victoria al conjunto local.

La visita había inaugurado el marcador en la tercera entrada mediante un sencillo con rodado al jardín central de Simón Muzziotti, quien trajo al plato a Luis Lara para colocar el 1-0 parcial.

Tras varios episodios de dominio desde el montículo, los zulianos lograron igualar las acciones en el cierre del sexto acto gracias a un imparable oportuno de Justyn-Henry Malloy al bosque izquierdo que permitió anotar al propio Andrés Chaparro.

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La sentencia definitiva llegó en el octavo inning cuando Chaparro conectó su segundo vuelacercas de la campaña por todo el jardín central para poner arriba a los rapaces 2-1.

En el plano monticular, el abridor Henry Centeno fue designado como el Jugador Destacado tras lanzar cuatro entradas en blanco con tres ponches y un boleto. Pedro García (1-0) se acreditó la victoria en labor de relevo, Silvino Bracho sumó su cuarto salvamento al retirar el noveno sin daños, y Alex Carrillo (1-3) cargó con la derrota al permitir la carrera de la diferencia.