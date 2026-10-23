Ángel Reyes comanda el triunfo de Magallanes sobre Caribes

Los Navegantes del Magallanes vencieron 4-1 a Caribes de Anzoátegui en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. El conjunto turco fundamentó su triunfo en un ataque temprano y una sólida efectividad monticular para apuntarse su primer triunfo como local de la zafra.

La ofensiva turca inauguró el marcador en la misma parte baja del primer episodio. Con dos corredores en circulación, Ángel Reyes conectó su cuarto cuadrangular de la campaña entre los jardines izquierdo y central, remolcando a José Gómez y a Tucupita Marcano para darle ventaja inicial de 3-0 a los locales.

Caribes logró romper el blanqueo en el quinto inning gracias a un sencillo impulsor de Balbino Fuenmayor al jardín izquierdo que le permitió anotar a Gabriel González. Sin embargo, Magallanes respondió de inmediato en el cierre del quinto tramo con un jonrón solitario de Cooper Kinney por el jardín central para acentuar la ventaja nuevamente.

El relevista Wilmer Flores se acreditó la victoria tras lanzar una entrada impecable sin permitir libertades. Por su parte, el zurdo Felipe Vázquez se anotó el juego salvado al retirar el noveno episodio con dos ponches recetados y un boleto otorgado.

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La derrota fue para el abridor de la tribu, Joander Suárez, quien permitió tres carreras limpias en apenas dos tercios de labor. Ángel Reyes fue distinguido como el jugador más destacado del encuentro al irse de 3-1 con un cuadrangular, una base por bolas y tres carreras impulsadas.

Tras este triunfo, los dirigidos por Yadier Molina registran récord negativo de 2-7 en el inicio de la campaña pese a sus aspiraciones de iniciar la campaña con autoridad luego del campeonato del pasado curso.