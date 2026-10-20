Ángel Reyes tras victoria del Magallanes: «La clave fue ir con un plan»

El jardinero barcelonés de los Navegantes del Magallanes, Ángel Reyes, fue una pieza esencial en la primera victoria de los actuales campeones en la temporada 2026-27 tras siete compromisos disputados, al triplicar en cinco turnos —quedando a solo un triple de la escalera— con su segundo cuadrangular de la contienda, tres carreras anotadas y tres impulsadas.

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«Quiero dar primeramente gracias a Dios por la victoria de hoy», dijo Ángel Reyes al departamento de prensa filibustero. «La estuvimos buscando durante los primeros seis juegos pero no se nos había dado. La clave fue ir con un plan al plato y nosotros ya conocíamos a Adrián Almeida».

El valioso aporte de Reyes no llegó en soledad. Breyvic Valera conectó su primer bambinazo con la ‘Nave Turca’ al irse de 6-4, mientras que el receptor Pablo Aliendo empujó tres rayitas y recibió dos bases por bolas. «Todo sumó, no solo mis turnos sino los turnos de mis compañeros y el juego pequeño, como los toques de bola», agregó.

Haciendo ajustes en la caja de bateo

Vale destacar que el batazo de vuelta completa representó el número 37 para Reyes en su trayectoria en la LVBP, cifra con la que igualó a Willians Astudillo en el puesto 13 entre los peloteros activos, escoltando de cerca a Danry Vásquez y David Rodríguez (38), así como a Moisés Gómez (39).

Sobre la ejecución en ese turno ante Almeida, Reyes detalló: «Fui a buscar un pitcheo del medio hacia dentro. Ya lo conozco, o sea, más o menos me imaginé cómo me podía lanzar. Creo que me lo dejó en el medio y lo pude conectar».

Al mismo tiempo, el patrullero dejó entrever que continúa haciendo ajustes para alcanzar su mejor versión y sostener la producción ofensiva de los Navegantes, en una campaña donde los eléctricos buscan regresar a la postemporada para defender el campeonato.

«Siempre voy a trabajar, siempre llego al estadio a trabajar, a tratar de encontrarme para ser la mejor versión de mí y tomar buenos turnos», explicó. «Yo sé que al principio no empecé como lo esperaba, pero nunca me rindo y nunca bajo la cabeza».

Tras irse en blanco en sus primeros tres compromisos, el «Ángel de la Nave» batea para .500 de promedio (de 16-8) en sus últimas apariciones, sumando cuatro extrabases —incluyendo dos dobles—, cuatro anotadas, siete carreras fletadas y 16 bases alcanzadas.