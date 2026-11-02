Antonelli se convierte en el campeón más joven de la F1

Con 20 años, dos meses y siete días, Kimi Antonelli, se convirtió este domingo en el campeón más joven de la Fórmula Uno a falta de cuatro carreras antes de concluir la temporada 2026.

El piloto italiano de Mercedes terminó tercero en el Gran Premio de Ciudad de México ganado por Max Verstappen de Red Bull, con Lewis Hamilton de Ferrari —quien partió desde la Pole Position— conformándose con el segundo lugar tras una maniobra al principio de la carrera con su compañero Charles Leclerc que lo hizo abandonar la pista y perder la posición.

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Cabe destacar que Antonelli; que supera por un amplio margen en el standing a su coequiero George Russell, es ahora el primer piloto nacido en el país de la bota en ser campeón de la F1 desde Alberto Ascari en 1953.

El alemán Sebastian Vettel ostentaba el récord de campeón más joven, al contar con 23 años cuando ganó en 2010 concuciendo para Red Bull.