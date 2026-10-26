Aron Estrada marca pauta entre jóvenes de las Águilas

El segunda base novato de las Águilas del Zulia, Aron Estrada, se ha convertido en una auténtica sensación para el conjunto rapaz en las primeras de cambio de la temporada 2026-27. Pese a que la escuadra occidental no ha tenido el arranque deseado, el nativo de Caja Seca ha acaparado reflectores gracias a su notable consistencia con el madero.

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Con tan solo 21 años de edad, el infielder ha sido una pieza de impacto desde el día inaugural, embasándose en los 12 compromisos que ha disputado e hilvanando un promedio al bate de .395 —igualado con Yonny Hernández en la segunda casilla del circuito— producto de 17 inatrapables en 43 turnos, con cinco dobletes, un cuadrangular, ocho carreras impulsadas y 25 bases alcanzadas. Asimismo, exhibe OBP de .447 y encabeza a los toleteros calificados del equipo en slugging (.581) y OPS (1.028).

Cabe destacar que ya tuvo una jornada en la que se fue de 5-5, como parte de una fenomenal racha de seis turnos consecutivos conectando al menos un imparable.

Optimismo y excelentes números en la carretera

Para las Águilas no ha sido el comienzo de zafra ideal, registrando una foja de 4-8 que las ubica en el sexto lugar de la tabla de posiciones. Sin embargo, el camarero mantiene la fe firme en que el colectivo reaccionará, mientras continúa enfocado en brindar su aporte sobre el terreno.

«Estoy feliz por este aporte, a pesar de que las cosas no están saliendo, siempre voy a tratar de apoyar al equipo», declaró Estrada al circuito radiofónico de las Águilas del Zulia el pasado domingo tras la victoria 6-1 sobre los Bravos de Margarita en Guatamare, encuentro en el que ligó de 3-2 con dos anotadas y una fletada. «Confío mucho en mi bate y en cada turno estoy enfocado en conseguir un pitcheo con el que pueda dar un buen golpe. Todo va a empezar a salir».

Al conjunto zuliano le resta completar una semana más de gira fuera de su feudo, período que ha sido sumamente fructífero para la producción de Estrada: en sus últimos cuatro desafíos en la carretera promedia para .625 (de 16-10) con cuatro extrabases, siete anotadas, cuatro impulsadas y un colosal OPS de 1.667.