Los Leones del Caracas vencieron 9-8 a los Tigres de Aragua en once entradas en el Estadio Monumental Simón Bolívar, luego de que Yonathan Daza conectara un sencillo impulsor en el cierre del último episodio para dejar en el terreno al conjunto visitante.

En este duro choque, Víctor Bericoto lideró la producción ofensiva de los locales al finalizar de 5-4 con dos cuadrangulares, cuatro carreras impulsadas y tres anotadas.

Los bengalíes abrieron la pizarra en la parte alta del primer inning con un doble remolcador de Jorbit Vivas y un sencillo productor de Gorkys Hernández, pero Caracas respondió de inmediato en el cierre del capítulo con un doble de dos carreras de Leandro Cedeño y un hit impulsor de Aldrem Corredor para tomar ventaja de 3-2. Cedeño sumó otra rayita con sencillo en el segundo tramo y Bericoto amplió la diferencia a 6-2 en el cuarto con su primer jonrón del encuentro.

La novena maracayera igualó las acciones a seis carreras en la apertura del quinto episodio mediante un rally de cuatro anotaciones que incluyó un doble de Jorbit Vivas, dos carreras anotadas por lanzamientos desviados del relevista Nate Garkow y un cuadrangular solitario de Oswaldo Cabrera entre los jardines derecho y central.

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En el cierre del séptimo capítulo, Víctor Bericoto volvió a adelantar a los melenudos al conectar su segundo vuelacercas de la jornada con Wuilfredo Antúnez en circulación para colocar el 8-6. Sin embargo, Tigres volvió a empatar en la parte alta del octavo con un rodado impulsor de Lorenzo Cedrola y un sencillo al jardín central de Jorbit Vivas que llevó al plato a Keyber Rodríguez.

Tras mantenerse la igualdad en el noveno y décimo tramo, Caracas definió el compromiso en la baja de la undécima entrada ante los envíos de José E. Martínez. Con un out en la pizarra, Yonathan Daza conectó un rodado fuerte hacia la segunda base que no pudo ser detenido por Jorbit Vivas, permitiendo la anotación de Juan Matheus desde la antesala para sellar la victoria. En el pitcheo, Dale Stanavich se acreditó el triunfo tras lanzar una entrada y dos tercios sin permitir carreras.