Boca Juniors se proclamó campeón de la CONMEBOL Copa Sudamericana tras derrotar con autoridad 2-0 al Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla. Con este triunfo, el equipo argentino rompió una racha de 18 años sin conquistar trofeos internacionales y dejó atrás las dos finales continentales consecutivas que había perdido en 2018 ante River Plate y en 2023 frente a Fluminense.

Bajo el calor y la humedad del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el conjunto «xeneize» impuso intensidad desde el inicio y generó peligro mediante una ocasión clara fallada por Miguel Merentiel tras un error del arquero Everson.

Poco después, al minuto 16′, Santiago Ascacíbar, a quien previamente le habían anulado un tanto por fuera de juego, abrió el marcador al rematar con precisión un despeje al centro del área de la defensa brasileña.

En el arranque del segundo tiempo, Boca amplió la ventaja rápidamente para encaminar el título. Al minuto 48′, Sebastián Villa protagonizó una gran jugada individual y asistió a Merentiel, quien definió con calidad para firmar el 2-0 definitivo.

A partir del segundo gol, el Atlético Mineiro intentó reaccionar liderado por los movimientos de Bernard, pero se encontró con la seguridad del meta Álvaro Montero, quien evitó el descuento al minuto 62′ con una atajada clave ante un cabezazo aquemarropa Tras la pausa de hidratación, el conjunto brasileño perdió impulso y Boca sentenció las acciones con autoridad

En el tramo final, el cuadro argentino controló el ritmo del encuentro sin pasar mayores sobresaltos ante un Mineiro.

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El fin de una larga espera continental

El camino de Boca Juniors hacia esta consagración estuvo marcado por casi dos décadas de frustraciones en el plano internacional desde su última conquista en 2008.

Durante dicho lapso, el club atravesó distintos ciclos y reconstrucciones de plantel en busca de recuperar el protagonismo a nivel doméstico y reginal, tropezando en instancias decisivas como la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid ante River Plate y la definición de 2023 en el Maracaná frente a Fluminense, además de otras eliminaciones en fases de eliminación directa.

Asimismo, la consolidación de una base competitiva y el acierto en fichajes clave permitieron finalmente al cuadro «xeneize» culminar de manera positiva esa mala racha en Barranquilla.