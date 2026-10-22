Breyvic Valera en selecto grupo de activos con 500 hits

Este miércoles, durante la derrota de los Navegantes del Magallanes 8-6 frente a los Tiburones de La Guaira en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, Breyvic Valera alcanzó la cifra de 500 hits a lo largo de 13 temporadas de carrera en la LVBP, convirtiéndose en apenas el séptimo pelotero activo en registrar dicha cifra.

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Valera, quien disputó 12 campañas con los Bravos de Margarita antes de llegar a la divisa turca vía cambio, arribó al hito de forma redonda al conectar su segundo cuadrangular con el uniforme filibustero en la parte baja del tercer episodio ante los envíos del relevista Alberto Mota, un batazo impulsor de tres carreras que volteó la pizarra de forma momentánea a favor de los locales.

De esta manera, el oriundo de Montalbán se unió a Alexi Amarista (843), Gorkys Hernández (679), Alí Castillo (671), Wilfredo Tovar (652), Balbino Fuenmayor (552) y Danry Vásquez (511) como los únicos bateadores en activo con al menos medio millar de inatrapables en el circuito. Asimismo, es uno de apenas cuatro nombres en esa lista —junto a Castillo, Tovar y Vásquez— en conseguir la marca antes de cumplir las 14 contiendas disputadas.

De menos a más en las primeras de cambio

Tras un arranque frío en el que apenas conectó tres imparables en sus primeras 13 visitas al plato, el utility carabobeño ajustó en la caja de bateo para retomar su ritmo habitual e hilvanar una racha de cinco juegos consecutivos conectando al menos un hit.

Dicha seguidilla le ha permitido colocarse en la cima de varios renglones ofensivos dentro del conjunto eléctrico, liderando el equipo en promedio de bateo (.371), incogibles (13), bases alcanzadas (23) y extrabases (5; compartiendo el liderato con Ángel Reyes). Del mismo modo, figura cuarto en porcentaje de embasado (.395) y segundo tanto en slugging (.657) como en OPS (1.052), escoltando en ambos apartados a Ángel Reyes (.714 y 1.138).