Campeones del Clásico recibirán mención especial del Premio Luis Aparicio

La selección venezolana que se consagró en el Clásico Mundial de Beisbol el pasado mes de marzo al derrotar a Estados Unidos en el juego de campeonato, recibirá la mención en Única Clase del Premio Luis Aparicio, uniéndose a los múltiples reconocimientos que recibirá el Equipo Nacional a su arribo al país este mes de noviembre.

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De acuerdo a los medios de difusión del galardón fue el propio Don Luis Aparicio quien dio la «instrucción» al Comité Consultivo para reconocer la hazaña, considerada como el logro colectivo más importante en la historia del deporte venezolano.

Cabe destacar que a la par de vencer a Estados Unidos en la final, Venezuela dejó en el camino a la entonces actual campeona Japón, mostrando a partir de ese momento una encomiable capacidad de reacción ofensiva y un bullpen formidable que fueron claves durante la fase final del torneo.

Guillén también será homenajeado

Otro que no se podía quedar por fuera era Oswaldo Guillén, que el pasado 8 de agosto vio como los Medias de Chicago retiraban su único número 13; convirtiéndose en apenas el tercer venezolano en recibir dicho honor por parte de una organización de Grandes Ligas, uniéndose a David Concepción (Rojos de Cincinnati) y a Luis Aparicio por la propia divisa del sur de la Ciudad de Los Vientos.

Guillén será la tercera personidad criolla en recibir la mención en su Única Clase, uniéndose por supuesto y los campeones del Clásico y a Miguel Cabrera, que la obtuvo en 2023 tras poner fin a su legendaria carrera de 21 temporadas en Grandes Ligas.