Caracas castiga desde el arranque y firma un triunfo ante Caribes

Los Leones del Caracas desplegaron un ataque sólido de 23 imparables para apabullar 17-5 a Caribes de Anzoátegui en el Estadio Monumental Simón Bolívar, definiendo el rumbo del encuentro desde el inicio del choque.

El conjunto melenudo desató una embestida implacable en la misma primera entrada al fabricar cinco carreras. Leandro Cedeño inició la fiesta con doblete remolcador, Lenyn Sosa fletó dos más con un triple y Jhonny Pereda coronó el rally temprano conectando un cuadrangular de dos anotaciones por el jardín izquierdo.

La artillería capitalina mantuvo el ritmo arrollador al sumar cuatro anotaciones en el tercer episodio con un estacazo con bases llenas de Victor Bericoto, ampliando la diferencia a 9-0. Tras agregar una más en el cuarto tramo, la toletería local volvió a castigar al pitcheo oriental con un racimo de cuatro carreras en el sexto inning impulsado por doblete de Marvin Alcántara.

Pese al intento de descuento de Caribes con estacazo de dos carreras de Robert Pérez Jr. en el séptimo tramo, Caracas remató el compromiso marcando dos anotaciones en el séptimo y una más en el octavo inning para fijar el categórico 17-5 definitivo.

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Victor Bericoto fue el jugador destacado del cotejo al irse de 5-2 con cuatro impulsadas y dos anotadas para la causa local.

La victoria desde la lomita perteneció a Zak Kent tras lanzar cinco entradas en blanco de apenas dos boletos y dos ponches, mientras que Bryan Cáceres sufrió el descalabro al tolerar cinco carreras limpias en solo un tercio de labor.