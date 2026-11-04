Caracas FC resurge en Maturín con triunfo clave ante Monagas

El Caracas FC logró una victoria vital por 2-0 en su visita al Estadio Monumental de Monagas durante la cuarta jornada de la fase final del Torneo Clausura. Con este resultado, el cuadro avileño sumó su segundo triunfo dentro del Cuadrangular B, apretando la clasificación a falta de dos fechas.

Durante la primera mitad, las acciones se mantuvieron sin anotaciones en la pizarra. Ambos equipos intercambiaron ocasiones de peligro, destacando un disparo de larga distancia de Jesús Yendis para la visita y un remate libre de Edder Farías, además de un trallazo del avileño Wilfred Correa.

Más adelante en el cotejo, el marcador se abrió finalmente al minuto 81′ gracias a una jugada colectiva en la frontal que culminó Lucciano Reinoso con un potente derechazo ajustado al vertical derecho. Poco después, al minuto 84′, Sebastián González sentenció el compromiso al elevarse en el segundo palo para conectar un remate de cabeza tras un centro a pelota quieta cobrado por Michael Covea.

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Tras este importante lauro en territorio oriental, el Caracas FC se prepara para afrontar su próximo compromiso de la Fecha 5, donde recibirá a la Academia Puerto Cabello en el Estadio Olímpico de la UCV el venidero sábado 07 de noviembre.

Asimismo, Deportivo Tachira conserva cómodamente la punta del grupo tras vencer en un duelo de alta intensidad ofensiva a Academia Puerto Cabello por 3-2, sumando 12 puntos de 12 posibles, mientras que su rival capitalino suma 6 y figura en la 2da plaza.