Los Cardenales de Lara se impusieron con contundencia en el Estadio Monumental Simón Bolívar a los Leones del Caracas. Por pizarra 10-5, los pájaros rojos sacaron una ventaja que los regresaría a puestos de clasificación directa.

Las actuaciones de Luisangel Acuña (5-3 con dos impulsadas, doble y triple), Carlos Pérez (5-2 con tres remolcadas) y Jesús Bastidas (3-2 con fletada y jonrón), el equipo crepuscular permitió que Cruz Noriega (3-0) se apuntara la victoria y derrotar a Kevin Valdez.

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Cardenales picó adelante en la propia parte alta del primer inning, con el boleto a Ildemaro Vargas, el sencillo Luisangel Acuña, el out y embasado por jugada de selección de Rangel Ravelo y el doble de Yohendrick Piñango para producir la primera y única.

En el tercero los larenses se despegaron anotando cuatro rayitas, una con sencillo de Pérez y tres con el vuelacercas de Danry Vasquez con dos compañeros a bordo. En esta entrada los Leones reaccionaron y descontaron fabricando dos anotaciones, tras boleto a Kenedy Corona y triple de Yonathan Daza, quien anotaría tras un lanzamiento desviado.

Los pájaros rojos fabricaron una más en el cuarto con cuadrangular solitario de Bastidas y otras tres en el quinto, justo después de dos outs, con triple de Acuña y uno imparable de Pérez. Nuevamente, el Caracas descontó fabricando una en la parte baja de este inning.

La última de Cardenales llegó en el séptimo con doble de Acuña y las últimas dos de los melenudos en el octavo.

Ahora, los larenses quedan con registro de 18-17 y, si pierde el Magallanes, quedarán en el cuarto puesto. Por su lado, los Leones quedan con 20-15 y se alejan a dos juegos de la punta.