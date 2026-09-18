Caribes de Anzoátegui anuncia a sus primeros siete importados

Caribes de Anzoátegui dio el primer paso en la estructuración de su nómina foránea tras anunciar oficialmente a siete jugadores importados para la venidera campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, según anunció la organización este jueves.

El grupo está compuesto por los serpentineros José Ramón Rodríguez, Miguel Cienfuegos, Josimar Cousin, Moisés Díaz, Alex Valdez y Bryan Cáceres, junto al inicialista estadounidense Jacob Teter.

El cuerpo de pitcheo combina la experiencia de brazos conocidos por la afición oriental con nuevas incorporaciones. El cubano José Ramón Rodríguez lidera el grupo de abridores tras registrar 27 aperturas en sus dos torneos previos con la Tribu, mientras que el canadiense-panameño Miguel Cienfuegos regresa para aportar versatilidad al bullpen. Asimismo, Josimar Cousin se suma al rotación tras su paso por la Atlantic League.

Para reforzar las entradas finales, la gerencia apostó por los relevistas Moisés Díaz (Tigres de Quintana Roo), Alex Valdez (Evansville Otters) y el panameño Bryan Cáceres, este último con números positivos en la Liga Mayor de Beisbol Profesiona tras lanzar con Guerreros de Lara.

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En lo ofensivo, la gran novedad es el bateador zurdo Jacob Teter, quien vivirá su primera experiencia en el béisbol venezolano.

El inicialista viene de una destacada actuación con York Revolution en la Atlantic League, donde dejó un promedio de .340 con 29 cuadrangulares y 127 carreras impulsadas.