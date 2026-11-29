Los Caribes de Anzoátegui consiguieron su segunda victoria seguida en su casa para seguir acercándose nuevamente a lo más alto de la tabla de posiciones.

Este sábado, la «tribu» derrotó en el Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel de Puerto La Cruz a las Águilas del Zulia por un apretado marcador de 9-7, teniendo que remontar para llevarse una nueva victoria.

Lee también: Cardenales cortó la mini racha de Leones

Amparados en la ofensiva de Leonel Valera (4-2 con dos impulsadas y jonrón) y Robert Pérez Jr. (4-1 con vuelacercas y tres remolques), los locales permitieron que Miguel Cienfuegos se llevara el triunfo y Saúl Terán el salvado, derrotando a Eiberson Castellano.

Los rapaces comenzaron ganando con cinco anotaciones, una en el primer inning y cuatro en el segundo, para empezar a caminar la que sería una nueva victoria. Sin embargo, en la parte baja del segundo, los orientales anotaron las dos primeras de las nueve que anotarían entre el segundo y el sexto episodio para terminar imponiéndose pese a la reacción zuliana.

Las carreras de Caribes

Las primeras de Caribes llegaron con jonrón solitario de Cuadrado (5) y con sencillos seguidos de Valera, Orlando Arcia y el remolcador de Jesús Sucre. Carlos Mendoza pegó un doble que impulsó la única del tercero.

Por otro lado, la «tribu» volteó la pizarra en el cuarto capítulo con vuelacercas de Pérez con dos compañeros a bordo para ponerse 6-5 y por la misma vía fabricaron otras dos en el quinto tras el bambinazo de vuelta completa de Valera con Mendoza en circulación.

La última llegó en el sexto, luego de que Herlis Rodríguez llegara a tercera tras un pasaporte, un robo de la segunda y un lanzamiento desviado, para terminar anotando con hit de Hernán Pérez.

Los zulianos buscaron reaccionar anotando dos en el séptimo, pero no les alcanzó.

Así, Caribes queda con registro de 19-15 a medio juego de los Leones del Caracas (20-15) en el segundo lugar y a 2.5 de los Tigres de Aragua en la cima. Las Águilas, por su lado, quedaron con 14-25 para seguir en el último puesto.