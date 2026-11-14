Carlos Jesús Pérez sigue creciendo en las listas de Bravos

Carlos Jesús Pérez fue la grúa del triunfo de los Bravos de Margarita el viernes por pizarra 8-6 ante las Águilas del Zulia, dividiendo la serie de dos compromisos en el Estadio Nueva Esparta de Guatamare.

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El primera base carabobeño conectó par de cuadrangulares, sus números 8 y 9 de la campaña, para empatar a Ángel Reyes en la cima de la LVBP.

«Como lo venimos hablando en el Clubhouse, pasar la página y seguir adelante. Yo se que vamos a salir de esta. Siempre debemos estar en positivo, salir a divertirnos, estábamos un poco presionados, porque no se nos estaban dando las cosas y hoy salimos positivos desde el primer inning», dijo Pérez al circuito radial del conjunto insular tras la finalización del compromiso.

Cabe destacar también que con esos dos vuelacercas tomó distancia de Moisés Gómez (33) en el segundo lugar histórico de la franquicia desde que se radicó en Margarita (36), quedando a seis de Frank Díaz en el escalón de vanguardia (42). A su vez, Carlos Jesús Pérez superó a Luis Landaeta (56) y se adueñó del tercer puesto de la organización en todas sus épocas —es decir, sumando a Petroleros, Pastora de Occidente y de Los Llanos—.