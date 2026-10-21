Cashman regresará para su temporada 30 como gerente de los Yankees

Brian Cashman acordó una extensión de contrato para mantenerse un año más como gerente general de los Yankees de Nueva York, según lo anunciado por el propio ejecutivo durante una conferencia de prensa realizada este miércoles.

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El pacto aún no esr oficial, ya que se encuentra a la espera de ajustar detalles finales de redacción. Asimismo, los términos financieros del acuerdo no han sido revelados por la organización.

«Estamos armados y listos», declaró Cashman, quien a lo largo de su mandato ejecutivo ha guiado a la divisa neoyorquina a la conquista de cuatro títulos de Serie Mundial, aunque con el contraste de que, tras el tricampeonato obtenido entre 1998 y 2000, la franquicia solo ha podido alzar el gallardete en la edición de 2009.

Balance reciente y peticiones de cara a 2027

Cabe destacar que en la presente campaña los Yankees inscribieron su nombre en la postemporada por tercera ocasión consecutiva y por novena vez en los últimos diez años. Pese a la regularidad para jugar en octubre, el equipo acumula eliminaciones consecutivas en la Serie Divisional a manos de sus rivales directos de la División Este de la Liga Americana: los Azulejos de Toronto y los Rays de Tampa Bay.

De cara a la temporada 2027, la organización confirmó que contara nuevamente con Aaron Boone para afrontar su décima campaña como manager. Por su parte, el capitán Aaron Judge solicitó públicamente a la oficina principal asumir una postura más agresiva al momento de buscar refuerzos para el club.