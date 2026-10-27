Cerveceros arrolla a Rays y queda a un triunfo de la gloria

Cerveceros de Milwaukee colocó la Serie Mundial a un paso tras aplastar 10-1 a Rays de Tampa Bay en el tercer compromiso del Clásico de Otoño. Con esta contundente victoria como visitantes, el conjunto de Wisconsin tomó ventaja de 3-0 en la serie al mejor de siete.

La ofensiva de Milwaukee desplegó un ataque de 16 imparables, inclinando la balanza de forma definitiva con un racimo decisivo de ocho anotaciones en la parte alta del quinto episodio. Previamente, el equipo visitante había inaugurado el marcador en el tercer tramo con dos carreras para tomar el control del compromiso desde temprano.

En lo individual, la representación criolla resultó determinante en la alineación de los lupulosos. El marabino Jackson Chourio firmó una jornada estelar como primer bate al irse de 5-4 con un doblete, una carrera impulsada, dos anotadas y una base robada, liderando la ofensiva del equipo.

Por su parte, el careta criollo William Contreras también lució con el madero al ligar de 5-3 con una carrera empujada y una anotada. Contreras fue pieza clave en el ataque temprano al conectar un sencillo remolcador al jardín derecho en el tercer episodio para impulsar a Jake Bauers y colocar la pizarra 2-0.

Desde el montículo, el abridor Robert Gasser se adjudicó la victoria tras completar una dominante actuación de 6 entradas en blanco, en las que apenas permitió un imparable, otorgó un boleto y ponchó a tres rivales.

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La derrota recayó en el iniciador de Tampa Bay, Freddy Peralta, quien pese a sus aspiraciones de guiar a Tampa Bay a su primer triunfo de la serie, toleró el castigo de la ofensiva visitante.

Con la serie 3-0 a su favor, Cerveceros de Milwaukee buscará sellar la barrida y concretar el campeonato este martes en el cuarto juego del Clásico de Otoño frente a una escuadra de Rays que quedó contra la pared en su feudo.