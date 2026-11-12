Cinco venezolanos engalanan los equipos Todo MLB de 2026

Cinco peloteros venezolanos inscribieron sus nombres entre lo más selecto de las Grandes Ligas al ser incluidos en el Primer y Segundo Equipo Todo MLB de 2026, anunciados este miércoles durante una gala en el resort The Cosmopolitan de Las Vegas y transmitida por MLB Network.

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La representación nacional quedó encabezada por el receptor larense Gabriel Moreno (Cascabeles de Arizona) y el jardinero zuliano Jackson Chourio (Cerveceros de Milwaukee), quienes integran el Primer Equipo. Por su parte, el Segundo Equipo cuenta con el careta carabobeño William Contreras (Cerveceros de Milwaukee), el inicialista Willson Contreras (Medias Rojas de Boston) —quienes hicieron historia al convertirse en la primera pareja de hermanos elegida en una misma edición— y el lanzador zurdo Jesús Luzardo (Filis de Filadelfia).

Primer Equipo: el dominio de Moreno y el año soñado de Chourio

Para Gabriel Moreno, la designación corona una zafra histórica detrás del plato. El barquisimetano no solo se convirtió en el primer receptor en conquistar el título de bateo (.311) desde Buster Posey en 2012, sino que emuló a Joe Mauer (2008-09) como los únicos caretas capaces de combinar un campeonato de bateo con un Guante de Oro en una misma campaña. De acuerdo con FanGraphs, su WAR de 5.4 quedó empatado como el noveno mejor registro de todos los tiempos para un jugador de su posición.

En el caso de Jackson Chourio, la distinción pone el broche de oro a un año calendario inolvidable a sus 22 años de edad. El patrullero marabino conquistó el Clásico Mundial de Beisbol con Venezuela, alzó el trofeo de la Serie Mundial con los Cerveceros de Milwaukee y obtuvo el primer Guante de Oro de su carrera. En el plano individual, registró su tercera temporada consecutiva de al menos 20 jonrones y 20 bases robadas, acumulando un WAR de 4.6.

Segundo Equipo: hito fraternal y consagración desde la loma

William Contreras también tuvo un año igual de espectacular, en el que fue incluso galardonado como el MVP del Clásico de Otoño y se llevó todo tipo de elogios por su maravillosa conducción del joven cuerpo de lanzadores de los lupulosos. En la ronda regular registró un OPS de .758 con 18 cuadrangulares y estableció un tope personal en carreras impulsadas (92), además de, por supuesto, brillar con su defensiva detrás del plato.

Por su parte, Willson Contreras viene de su mejor año ofensivo en las Mayores, al compilar un OPS de .902, con 27 vuelacercas, 81 traídas al plato y un WAR de 4.0, todos topes personales. Adicionalmente, recibió su primera convocatoria al Juego de Estrellas desde 2022.

Finalmente, el zurdo Jesús Luzardo recibió el reconocimiento tras completar la mejor zafra de su carrera con los Filis. En 30 aperturas y 179.2 entradas de labor, dejó efectividad de 2.86, WHIP de 1.07 y foja de 14-5, y ponchó a 221 contrarios (sexta mayor cifra de toda la MLB). Este desempeño le valió el quinto lugar en la votación al Premio Cy Young de la Liga Nacional, la ubicación más alta de su trayectoria.