Cocodrilos mantiene el liderato de su conferencia

Cocodrilos de Caracas sigue demostrando que tienen el objetivo de quedar campeones de la primera temporada de la Liga Superior de Baloncesto (LSB) en un cómodo partido ante Piratas de La Guaira.

El equipo logró dominar el marcador para quedar con un resultado definitivo de 71-60 para llegar a siete victorias en esta campaña, lo que les permite ampliar su ventaja ante unos Gaiteros del Zulia que perdieron por 70-74 ante Marinos TNT.

Los saurios aplicaron un fuerte esquema ofensivo con el que lograron mantener a raya a sus rivales para poder tener la ventaja en gran parte del encuentro.

El jugador más valioso del compromiso fue Jhonder Gómez, quien se quedó a las puertas de un doble-doble tras anotar un total de 10 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias.

Trotamundos aplastó a Guaiqueríes

Otra de los duelos de alto impacto este miércoles fue el disputado por Trotamundos de Carabobo y Guaiqueríes de Margarita, donde los de Valencia lograron vencer por un marcador de 80-69.

El más determinante de este partido fue Fernando Fuenmayor, quien registró un total de 16 puntos y seis rebotes en la jornada. Lo siguió Miguel Ruiz con ocho tantos, ocho rebotes y cinco asistencias.

Resto de la jornada: