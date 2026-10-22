Costaneros supera a Spartans en tiempo extra

Spartans Distrito Capital cayó en tiempo extra 74-73 frente a Costaneros de Puerto Cabello en el Gimnasio Manuel Antonio Peñaloza, en lo que marcó el inicio de la quinta semana de la LSB 2026.

Costaneros se fue al descanso con ventaja de 36-31 gracias al aporte colectivo y al trabajo ofensivo de Kevin Niño. Por su parte, la escuadra capitalina, dirigida por Bradley Arocho, sufrió con la efectividad en tiros de media y corta distancia durante los primeros dos cuartos.

En la segunda mitad, Spartans logró darle la vuelta al marcador apoyado en la producción de Enderson Alcalá, Nelson Palacios y José Rodríguez. Sin embargo, los locales respondieron en los tramos finales para mantener la paridad. Con el choque empatado 63-63 en los últimos segundos del tiempo regular, Rodríguez tuvo la oportunidad de decidir el partido desde la línea de tiros libres, pero falló ambos intentos para enviar el compromiso al tiempo suplementario.

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Durante la prórroga, Martínez conectó un triple clave que le dio ventaja 71-67 a Spartans restando dos minutos. Posteriormente, Edgar Martínez sumó un doble con falta adicional a falta de 15 segundos para colocar la pizarra 73-71 a favor de la visita.

En la última posesión ofensiva del encuentro para Puerto Cabello, Jackson Zapata encestó un triple abierto desde la esquina a tres segundos del silbatazo final para asegurar la victoria de Costaneros 74-73, luego de que Jose Sojo fuera bloqueado en el intento final de Spartans.

Por el bando espartano, Nelson Palacios encabezó el ataque con 18 puntos, seguido por el doble-doble de José Rodríguez con 17 unidades y 13 rebotes, además de las contribuciones en doble figura de Edgar Martínez (11) y Enderson Alcalá (10). Tras este resultado, Distrito Capital viajará a Puerto La Cruz para enfrentar a Marinos TNT Anzoátegui a partir del sábado 24 de octubre en el Gimnasio Luis Ramos.