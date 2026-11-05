Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo entero este jueves con el anuncio de su retiro de la selección nacional de Portugal. En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, el propio jugador dio a conocer la noticia de su despedida.

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El capitán luso aseguró que, tras 23 años de carrera, no fue una decisión fácil de tomar, pero que piensa en los millones de portugueses que siempre estuvieron ahí para apoyarlo desde su debut en 2003. Se despide dejando un total de 234 apariciones, 146 goles y 45 asistencias de por vida.

“Quería ganar, quería ser el mejor, quería hacer historia. Siempre he sido exigente conmigo mismo, siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos y di todo lo que tenía por esta camiseta. Hubo tardes y noches perfectas, hubo victorias que nunca olvidaré, hubo derrotas que aún hoy existen en mi memoria. Me cuesta recordarlo. Yo también fallé, también sufrí. Hubo momentos en los que no pude darles a los portugueses lo que tanto quería, pero nunca me rendí y, sobre todo, nunca dejé de sentirme orgulloso de representar a Portugal”, expresa en parte de la misiva.

Portugal estará sempre em mim pic.twitter.com/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

CR7 jugó su último partido oficial vistiendo la camiseta de Portugal durante la participación de su combinado el 24 de septiembre de 2026 contra Gales, por la UEFA Nations League. Ese día decidió apartarse del equipo debido a diferencias con el técnico Jorge Jesús, lo que causó especulaciones y una gran polémica.

Ronaldo, de 41 años, fue sancionado por el combinado por haberse ido sin autorización de un certamen oficial, sobre lo que anunció que hablaría a su debido momento y argumentó diferencias entre el técnico y él.

Legado mundial

CR7 es el futbolista que más goles anotó con la selección de Portugal, sumando 146 tantos a lo largo de 23 años vistiendo la camiseta. Pero este no es su único récord: nadie ha hecho más goles con un seleccionado que él. En el listado internacional supera a jugadores de la talla de Lionel Messi, Romelu Lukaku, Robert Lewandowski y Ferenc Puskas.

En 2016, Cristiano, junto a su selección, hizo historia y levantó el trofeo de la Eurocopa por primera vez bajo la dirección de Fernando Santos, lo que cambió el lugar de Portugal en el fútbol europeo.

Pero la historia no quedaría ahí. En 2019, Ronaldo guió a los lusos para conquistar la primera Liga de Naciones, disputada en Portugal. Su actuación más decisiva llegó en las semifinales, cuando anotó los tres goles de la victoria ante Suiza (3-1), antes del triunfo contra Países Bajos (1-0) en la final.

Mientras que la tercera gran conquista llegó en junio de 2025, ya bajo las órdenes de Roberto Martínez. Portugal derrotó a España en Múnich tras empatar 2-2 y ganar 5-3 en los penaltis. Ronaldo, con 40 años, marcó el tanto del segundo empate portugués y contribuyó a que su país se convirtiera en la primera selección que ha sido campeona en dos oportunidades de la Liga de Naciones.