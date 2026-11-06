Daniel Montaño guía con poder el accionar de Tiburones

Los Tiburones de La Guaira se impusieron 4-3 ante los Tigres de Aragua en condición de visitante, guiados por una jornada de múltiples batazos de larga distancia que permitieron darle la vuelta al marcador en la parte alta del séptimo episodio.

La apertura de la pizarra llegó en el segundo inning por intermedio de Daniel Montaño, quien sacó la bola por el jardín derecho para colocar en ventaja a los visitantes.

Más adelante, Tigres reaccionó en la parte baja del mismo tramo con un cuadrangular de René Pinto entre el jardín izquierdo y central trayéndose a Keyber Rodríguez, seguido en el tercer tramo por un bambinazo solitario de Jorbit Vivas por la pradera derecha para poner el juego 3-1

Luego, La Guaira recortó la diferencia en el inicio de la cuarta entrada gracias a un nuevo estacazo solitario de Daniel Montaño por el jardín derecho, firmando así su segundo jonrón del encuentro. El bateador designado se convirtió en la gran figura ofensiva de la noche al finalizar la jornada de 4-3 con dos cuadrangulares, dos carreras impulsadas y un ponche.

La remontada definitiva se gestó en el séptimo episodio cuando Roynier Hernández despachó su primer cuadrangular de la campaña por el jardín derecho con Rafael Marchán en circulación, dejando las cifras definitivas de 4-3 en favor de la divisa litoralense.

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El triunfo desde la lomita perteneció al relevista Adisyn Coffey tras trabajar una entrada perfecta con un ponche recetado, mientras que el rescate se lo acreditó Eduardo Paredes al retirar el noveno episodio sin permitir anotaciones. Por su parte, la derrota recayó sobre el serpentinero de los Tigres, Christian Mejías, quien concedió dos carreras limpias en un tercio de labor.